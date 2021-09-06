快訊

911關鍵一刻！ 他當眾對布希耳語「有人正在攻擊美國」

台中市松柏港成衝浪新景點 議員：衝浪客與漁民易生衝突

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
民進黨議員聯合質詢，要求發展松柏漁港成衝浪基地，也要顧及漁民權益。圖／施志昌提供
民進黨議員聯合質詢，要求發展松柏漁港成衝浪基地，也要顧及漁民權益。圖／施志昌提供

大安濱海樂園有劃設衝浪區域，但大安濱海樂園因漲退潮有落差，無法滿足衝浪客，松柏漁港成為新興衝浪熱點，但卻造成衝浪客與漁民的衝突，影響上百漁船。市議員施志昌要求市府若要發展松柏漁港，不僅衝浪與漁船範圍須劃分，在不影響漁民權益下，建立中台灣的衝浪基地。

觀旅局表示，大甲區松柏漁港北堤外周邊海域是農委會漁業署2012年10月12日公告為台中區漁會專用漁業權的範圍，觀旅局2017年邀議員、里長及相關單位研議是否公告該海域開放水域遊憩活動，但台中漁會、當地漁民都表示反對開放。觀旅局會再了解漁民意見，如不反對，爭取預算並委請專業顧問公司對此海域條件及適合的水域遊憩活動項目研議可行性。

民進黨議員施志昌、黃守達、張玉嬿、王立任與張耀中今在議會市政總質詢，施志昌表示，大安濱海樂園劃設衝浪區域，大安濱海樂園的落差大，衝浪客轉往松柏漁港，因此造成衝浪客與漁民的衝突。

施志昌指出，松柏漁港還是一般漁港，漁船出港會造成漁民與衝浪客的衝突，沒有遊憩規劃，無安全設施及沖洗設備，因未設救生員，因此發生一些意外。松柏漁港多功能漁獲中心因無人接手而停擺，潛藏危險，與地方衝突不斷。

施志昌提醒，松柏漁港具衝浪基地潛力，如今因衝浪吸引年輕人來，觀旅局應該把握此契機，在串連回大安濱海樂園，讓地方能更順利發展起來。

漁民 漁業署

相關新聞

影／溪頭「逃票路線」因疫沉寂 近期又見入山潮

疫情降級後，人潮重返山林，南投縣溪頭自然教育園區近期遊客回籠，先前因疫沉寂的「逃票路線」，又見人潮回流，挑戰原始山林小徑...

台中市松柏港成衝浪新景點 議員：衝浪客與漁民易生衝突

大安濱海樂園有劃設衝浪區域，但大安濱海樂園因漲退潮有落差，無法滿足衝浪客，松柏漁港成為新興衝浪熱點，但卻造成衝浪客與漁民...

終結爛尾樓工程惡名 彰化田尾鄉怡心園重新發包今祭好兄弟

「怡然自得，五感生心─田尾迎賓之心規劃計畫」工程不順遂，縣政府與原包商終止契約，9月2日重新發包，今天是民間相關「鬼門關...

鹿港小天坑冒水又擴大 居民擔心是地層下陷

彰化縣鹿港鎮「富麗大鎮」社區後方富麗二街昨晚出現「小天坑」，坑洞還冒出水，由於後方就是縣府規劃的「打鐵厝產業園區」預定地...

台灣塔進度歸零蓋得成？ 盧秀燕：採議會建議朝BOT規劃

台中市水湳經貿園區地標建築「台灣智慧營運塔」何時要動工？民進黨議員質疑，從前市長胡志強台灣塔改前林佳龍的智慧營運中心，現...

糕餅業者贈50盒月餅給中警 急調2師傅趕製今天送出

中秋節將至，台中市南屯區糕餅業者廖學從，為了感謝台中市第四警分局的辛苦，特別請店內2名師傅，向同業商借場地，趕製蛋黃酥，今天做了50盒，並在上午9時許，捐贈給四分局，希望能讓分局的警察人員，提前感受到佳節的氣氛，廖學從說，送禮一定要送第一個，對方才會記得，所以趕在農曆8月1日前，調度師傅趕工，將禮盒送到分局。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。