台中市松柏港成衝浪新景點 議員：衝浪客與漁民易生衝突

大安濱海樂園有劃設衝浪區域，但大安濱海樂園因漲退潮有落差，無法滿足衝浪客，松柏漁港成為新興衝浪熱點，但卻造成衝浪客與漁民的衝突，影響上百漁船。市議員施志昌要求市府若要發展松柏漁港，不僅衝浪與漁船範圍須劃分，在不影響漁民權益下，建立中台灣的衝浪基地。

觀旅局表示，大甲區松柏漁港北堤外周邊海域是農委會漁業署2012年10月12日公告為台中區漁會專用漁業權的範圍，觀旅局2017年邀議員、里長及相關單位研議是否公告該海域開放水域遊憩活動，但台中漁會、當地漁民都表示反對開放。觀旅局會再了解漁民意見，如不反對，爭取預算並委請專業顧問公司對此海域條件及適合的水域遊憩活動項目研議可行性。

民進黨議員施志昌、黃守達、張玉嬿、王立任與張耀中今在議會市政總質詢，施志昌表示，大安濱海樂園劃設衝浪區域，大安濱海樂園的落差大，衝浪客轉往松柏漁港，因此造成衝浪客與漁民的衝突。

施志昌指出，松柏漁港還是一般漁港，漁船出港會造成漁民與衝浪客的衝突，沒有遊憩規劃，無安全設施及沖洗設備，因未設救生員，因此發生一些意外。松柏漁港多功能漁獲中心因無人接手而停擺，潛藏危險，與地方衝突不斷。

施志昌提醒，松柏漁港具衝浪基地潛力，如今因衝浪吸引年輕人來，觀旅局應該把握此契機，在串連回大安濱海樂園，讓地方能更順利發展起來。