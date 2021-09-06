終結爛尾樓工程惡名 彰化田尾鄉怡心園重新發包今祭好兄弟

「怡然自得，五感生心─田尾迎賓之心規劃計畫」工程不順遂，縣政府與原包商終止契約，9月2日重新發包，今天是民間相關「鬼門關關門」，新包商到怡心園祭拜「好兄弟」，祈求施工順利，預定本周六之前重新動土，怡心園今年底完工，百景園明年元月底前完成溫室及周邊設施。

田尾迎賓之心的工程範圍包括怡心園、百景園，面積7.2公頃，總經費1.28億元，2020年2月盛大動土，原訂今年2月完工，但工程預定延至今年5月完工又沒完成，縣政府6月23日終止合約，8月上網招標，上周發包，希望終結被批為「爛尾樓」工程的惡名。

今天是民間相傳農曆七月最後一天的鬼門關關門日，很多民眾和商家今天普度好兄弟，縣政府、鄉公所和怡心園的新包商今天下午到怡心園舉辦普度典禮，祭祀各路神明和祭拜好兄弟，庇佑如期完工，動土開工典禮日期未定。

縣政府城市暨觀光發展處長田飛鵬說，7月30日在田尾鄉公所會議廳舉行重新招標前的說明會，當天已講清楚重新施工的內容，包括完成百景園溫室和周邊設施、新做兩間廁所、靠近公園路與中山路的怡心園改為草皮區、重新鋪設懷恩堂前面廣場、整平遊客中心廣場與周邊土地的高度落差。

田飛鵬強調，怡心園重新招標施工，經費約4300萬元，不是只做一個草皮區，而是原包商沒完工的部分，除了拿掉大型遊具，其餘的都會施做，也會多做停車格，可停車從原有339輛增加到502輛，怡心園遊客中心及草皮區規畫彈性停車區，未來假日可調撥為停車位，已完工的多功能廣場、入口廣場、人行步道和第二、三停車場，縣政府交給鄉公所管理。

田飛鵬表示，原包商還有部分設備在怡心園，城觀處請他們在本周日之前清移，一些做到一半的設施應完成點交，如果進料不運走，可協調新包商承購，已完工的部分屬於公共財產，除了鄉公所接管，縣政府將先派員管理。

怡心園工程經費由營建署補助85%，縣政府配合款15%。縣政府重新發包，怡心園主體工程90個日曆天，預定今年12月底完工，百景園工程較複雜，施工日期120天，預定明年元月底完工。