餐廳內用防疫隔板 彰縣府查獲多起不合格擬開罰

彰化縣衛生局今天指出，最近有社團進行交接辦宴會，衛生局人員發現，有餐廳雖安排包廂但沒有設隔板，或是吃合菜時只有左右設隔板，前方沒有隔板，勸導若未改善將開罰。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情維持第2級警戒，彰化縣疫情災害應變中心下午召開記者會，彰化縣長王惠美、彰化縣衛生局長葉彥伯出席記者會，說明COVID-19疫苗施打情形及提醒民眾做好防疫工作。

葉彥伯表示，最近有不少社團例如獅子會等在餐廳舉辦交接儀式，餐廳雖開放內用，但衛生局人員發現有部分餐廳沒有按照防疫守則開放內用。

他說，例如餐廳雖安排客人在包廂用餐，但客人非同住家屬還是需要設置隔板；或是非同住家人在包廂用餐，只有左右兩邊有設隔板，前方沒有設隔板，這些都是餐廳內用常犯錯誤。

葉彥伯表示，衛生局人員實際前往餐廳測量，發現如果用餐時要保持社交距離，一桌至少需要4坪空間，每一桌約可坐6個人，也提醒餐廳提供個人餐或是由服務人員分菜後上菜。

他指出，衛生局對於未遵守規定的餐廳會先進行勸導，勸導後未改善會依傳染病防治法第70條第1項第3款規定，處新台幣3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。

至於疫苗接種工作方面，葉彥伯表示，縣內12歲到17歲學生預計9月23日開打輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech） 疫苗，縣內約有6萬人符合接種資格，衛生局最近就會發放接種意願書給學校，請學校轉交給家長填寫。

葉彥伯說，衛生局統計人數後會前往學校幫學生施打疫苗，規劃先從高中職開始施打，施打當天因故不在學校學生及國中畢業後未再升學的青少年，可以與衛生局聯絡，衛生局會安排前往醫療院所接種BNT疫苗。