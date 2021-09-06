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中秋活動辦不辦 中市等中央拍板後再研議

中央社 / 台中6日電

中秋節將至，但國內疫情再傳本土確診案例，市議員希望台中市府研擬明確秋節活動舉辦指引。台中市長盧秀燕表示，再等幾天，等中央拍板全國性規定，市府研議後會提前告訴民眾。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情近日再傳本土確診案例，民進黨籍台中市議員陳淑華、謝明源、邱素貞、蕭隆澤今天在台中市議會市政總質詢上提出，中秋節將至，新北市、桃園市相關公共活動停辦，但台中市並沒有對中秋節活動進行規範及指引。

陳淑華指出，許多鄰里開始籌辦中秋活動，但民眾反應兩極，市府應對公共、社區、社團等的中秋活動訂定指引，集體群聚有所依循，並避免衍生感染。邱素貞說，南區目前已有9個里準備辦理中秋晚會活動，希望中市府要有明確規範。

盧秀燕表示，桃園市、雙北市現在有疫情發生，先從嚴宣布相關指引，但全國性的指引，衛福部長陳時中提到需要再觀察一周，目前距離中秋節還有半個月時間，市府會密切觀察中央後續宣布的指引，城市會有城市的規劃及考慮。

盧秀燕說，再等幾天看中央怎麼說，但不一定完全依循中央，等中央拍板全國性規定後，判斷哪些措施與全國一致、哪些需要再研議，中秋相關措施會提前宣布讓民眾提早準備。

中秋節 台中市

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