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中秋連假將屆 糕餅旅宿業盼五倍券提早上路

中央社 / 台中6日電

行政院將推出振興五倍券，中秋連假將屆，民進黨立委何欣純今天與糕餅、旅遊及在地商圈業者代表，共同呼籲政府加速振興券發放流程，希望讓全民在中秋節前就能使用，帶動經濟。

行政院日前宣布，為減緩COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，推出振興五倍券，至於啟用日期，紙本券領用與數位券啟用日會落在同一天，預計國慶連假前上線，確切日期尚未定案。

何欣純今天與糕餅、旅遊及在地商圈業者代表等人，共同召開記者會，期盼政府加速振興券發放流程，讓全民在中秋節前就能使用，帶動經濟繁榮。

何欣純表示，今年5月中實施三級警戒以來，直到7月底疫情減緩，雖然已降至二級警戒，但國外仍有變種病毒肆虐，國內各項防疫措施依舊不能鬆懈，在這段期間，百工百業都受到嚴重衝擊。

何欣純說，根據行政院的資料，今年7月零售業整體營業額比去年同期少10.3%，餐飲業的營業額更是衰退38.8%，現在疫情趨緩，好不容易又遇到中秋節4天連假，政府有必要加快振興經濟的腳步。

中華民國糕餅商業同業公會全國聯合會理事長周子良表示，原本各行業期待的暑假黃金消費旺季，因為疫情落空，緊接而來9月下旬的中秋連續假期，屬於傳統大節日，各項民生消費需求都會大幅增加，振興券有紓困的重要意義，的確有必要加速進行發送作業。

台中市旅行商業同業公會監事會召集人徐常僑說，業者這陣子幾乎就是喝西北風過日子，如果政府能夠加把勁，把數位綁定與振興券預約時間提前，在中秋節連假就能使用，正是振興台灣經濟的最好時機。

中秋節 疫情 何欣純

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