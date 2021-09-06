影／溪頭「逃票路線」因疫沉寂 近期又見入山潮

疫情降級後，人潮重返山林，南投縣溪頭自然教育園區近期遊客回籠，先前因疫沉寂的「逃票路線」，又見人潮回流，挑戰原始山林小徑，還能省下上百元的入園費；但該路線泥濘、濕滑常有人摔傷，園方籲勿涉險行走，將設法阻隔防範。

溪頭是國內知名避暑勝地，入夏總吸引大批民眾上山遊憩，多數民眾買票入園後，會按園區規劃步道或路線前往大學池、銀杏林、甚至最高點「天文台」等景點；但仍有少部分遊客會刻意避開收費亭，從山友圈口耳相傳的「逃票路線」入山。

有山友指出，該路線非人造的林道山路，保留原生山林樣貌，具挑戰性，還能欣賞原始林相景觀，根本是隱藏版原始森林登山小徑，且循山徑可直攻園區最高點的天文台，因此不買門票入園，其實不完全是為了要逃票，單純只是想享受山林。

而今年受疫情影響，多數風景區暫時封閉園區，「逃票路線」也因此沉寂了好一陣子，但隨警戒調降，到溪頭遊玩人潮變多，循逃票路線登山的人也回流，溪頭自然教育園區證實，近期又陸續有民眾從園區外入山，但園方其實「無法可管」。

溪頭自然教育園區表示，外界俗稱的「逃票路線」，是林農走出來的山林小徑，沿途濕滑泥濘多崩塌，過去常發生山友迷路、摔傷等狀況，但因入口及山徑多在園區外，擅自進入無法可管，除非走進園區才能要求補償支付入園費，甚至處罰。