重建三鄉橋加寬橋面近兩倍 彰縣府拚今年底完工通車

連結彰化縣田尾鄉、北斗鎮、埤頭鄉的三鄉橋，因橋梁橋面較窄，兩端橋頭沒跟主要道路相接，地方詬病已久，縣長王惠美等人今天前往勘查，將拆資1554萬元改建新橋，橋面從3公尺拓寬到8公尺，縣府力拚今年12月底完工。

縣政府官員今天到田尾鄉鄉勘查工程，縣議員劉淑芳、李浩誠和田尾鄉長林守政、鄉代會主席吳俊樑、鄉代會副主席傅喬鈺、謝衣鳯暨謝典林服務處秘書楊証期及鄉代、村長都到場，北斗鎮長李玄在也趕到，共同關心三鄉橋拓寬工程。

田尾鄉長林守政表示，三鄉橋的南端在北斗鎮，北端在田尾鄉，因鄰近埤頭鄉，三鄉鎮很多民眾借道通行，光是田尾鄉20村就至少12村的村民如果跨越國道一號，都要經過三鄉橋，長期飽受無法會車，大型車通過轉彎不易等不便，鄉公所爭取多時，感謝縣政府編列經費拓寬。

王惠美說，三鄉橋拓寬工程並非任何一鄉鎮可以獨力改善，經鄉鎮公所、縣議員等民意代表反映，縣政府前一次勘察後，發現橋面過窄又老舊，確實很不方便，縣政府感謝縣議會全力支持，審查通過經費1554萬元，縣府發包橋梁改建工程，將新建長25.5公尺、寬8公尺的三鄉橋，讓鄉親進出更方便。

王惠美和縣政府工務、地政團隊又前往視察田尾鄉柳鳳村排水溝及道路、田尾重劃區內的3條農路和田尾鄉光復路二段北側溝渠，縣府將速撥發730萬元經費給鄉公所，改善柳鳳村約441公尺的排水溝設施並開闢約6米寬道路，田尾重劃區涵蓋田尾村、仁里村，縣府將斥資763萬8000元，改善3條農路合計總長度1672公尺，王惠美感謝立委謝衣鳳協助爭取中央補助17%，減輕縣政府負擔。

至於田尾鄉光復路二段北側溝渠涉及道路工程多個單位，將先重新檢討全區，再規畫改善方向。