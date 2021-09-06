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明天施工今天公告惹民怨 自來水公司決定延後一天施工

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣二水鄉光明路今天畫線，居民才知道自來水公司明天要施工。記者簡慧珍／攝影
彰化縣二水鄉光明路今天畫線，居民才知道自來水公司明天要施工。記者簡慧珍／攝影

自來水公司要汰換二水鄉光明路的自來水管線，明天施工，今天公告將白天停水12天，居民為之譁然，認為應該提早公告，並說清楚施工內容；自來水公司第十一區處處長謝錫熊今天表示，將順應民意延後一天施工，也就是8日開始施工，請居民做好儲水準備。

光明路長約300公尺，多名居民表示，今天上午自來水公司派員挨家挨戶發送公告，內容是為了改善供水品質，明（7）日起施工到18日的白天上午8點停水至下午6點，沒多久工程人員在路面畫線，還請住戶打開水表箱，令居民相當錯愕，借道通行光明路的用路人不知公告，明天經過這裡遇到「施工改道」，一定很不方便。

居民指出，在光明路住了近50年，建物符合當初建築法規，以舊式水表嵌入地面下，使用上無任何異狀，今天突如其來發公告，僅寫「為了本區自來水供水之改善」並無註明「換水表」，不免啟人疑竇，而且門口換水表工程會涉及原有地面的地磚結構，包商回答無法復原原有的地面地磚，會以撲上水泥復原。

光明路的居民要求自來水公司在施工前，應舉辦說明會讓居民了解，並選擇使用原有舊式水表或施工時換新式水表。

第十一區處處長謝錫熊說，自來來公司為改善舊管線漏水，編列經費更換二水鄉光明路的舊水管，換新水管之後不再漏水，也大幅改善水質，施工不會更換用戶的水表，而且為了順應民意，自來水公司延後一天施工，停水日期也延後一天，從8日到19日，請用戶注意提前儲水備用，停水時段關閉加壓馬達。

停水 漏水

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