鹿港小天坑冒水又擴大 居民擔心是地層下陷

彰化縣鹿港鎮「富麗大鎮」社區後方富麗二街昨晚出現「小天坑」，坑洞還冒出水，由於後方就是縣府規劃的「打鐵厝產業園區」預定地，居民擔心未來園區若開發地層下陷情況可能更嚴重，鹿港鎮公所初步研判，道路坑洞應是社區下水道管線破損，已先蓋上鐵板，避免人車危險。

反打鐵厝產業園區自救會會長林志賢表示，昨天晚間居民發現在富麗二街突出現一個大洞，居民馬上用三角椎圍住提醒民眾，以免有人摔落，或造成人車危險，沒想到上午這個「小天坑」竟冒出水，且像沙漏一樣洞一直擴大中，即使上午公所已派工用鐵板把坑洞蓋住，晚間若再繼續下陷會更危險。

鹿港鎮公所工程隊隊長許育晟表示，初步研判這處「小天坑」可能是社區汙水下水道管線有破損造成，公所先以鐵板蓋住大洞，避免人車危險，後續會繼續查明破損嚴重性進行修復。

由於大天坑就在「富麗大鎮」社區後方，社區居民約有三千人，大家擔心是地層下陷造成，人心惶惶，林志賢說，昨晚幸好是沒人車掉落坑洞，目前只蓋鐵板只怕防護還不夠。