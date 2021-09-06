台灣塔進度歸零蓋得成？ 盧秀燕：採議會建議朝BOT規劃

台中市水湳經貿園區地標建築「台灣智慧營運塔」何時要動工？民進黨議員質疑，從前市長胡志強台灣塔改前林佳龍的智慧營運中心，現在又換盧秀燕的台灣智慧營運塔，10年預算75億元，如今建築成本飛漲，到底能不能蓋得成？

市長盧秀燕回應，市府評估BOT，可以為市庫省大錢、還留下珍貴土地，還有人代招商引資，議會如通過即可爭取中央核准。她強調，不會為蓋而蓋、為開工而開工，但這些都必須花時間走流程。她說，台灣智慧營運塔量體太大，必須慎重，且爭議也大，必須慎重。

市議員陳淑華、謝明源、邱素貞、蕭隆澤要求市府團隊好好反省審視台灣智慧營運塔盤點，市長強調開不工的要開工、完不了工的完工，以台灣塔來說，從智慧營運中心換到台灣智慧營運塔，現在進度反而倒退，規劃案、招商都要一切歸零？要求台灣智慧營運塔不要再空轉，否則會讓市民質疑市府的行政。

市長盧秀燕表示，台灣智慧營運塔是綜合胡志強、林佳龍兩位前市長的不同理念，現任市府融合精華，既有景觀也有營運內容。

盧秀燕提到，台灣智慧營運塔目前困境其一是預算成本不斷增加，台灣智慧營運塔之前是採OT營運，由市府自建後委外經營，考量回收的利益有限，市府採納議會建議，研議重新規劃財務朝BOT方向執行，但需中央同意，若能改為BOT案，可大幅減輕政府負擔促進台中商業經濟繁榮，目前進行積極可行性評估當中。

經發局表示，經發局後續將融合都發局原規劃景觀、營運內容精華，爭取財政部促參經費，規劃採BOT方式進行後續招商興建營運事宜，引進民間參與投資，減輕市府負擔。