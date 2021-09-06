松柏港新興衝浪點 議員籲兼顧漁民權益打造衝浪基地

中市大甲區松柏港成衝浪新興景點，但漁民與衝浪客衝突頻傳，市議員籲市府做好地方溝通，不影響漁民權益下若要發展衝浪基地需投入資源，市府表示，了解地方意見後研議。

松柏漁港為衝浪的新興景點，民進黨籍台中市議員施志昌今天在台中市議會市政總質詢上指出，大安濱海樂園劃設一般戲水與衝浪及風箏衝浪的區域，但水質不穩定民眾無法下水，加上漲退潮明顯，不太適合衝浪，很多衝浪客都轉移到松柏漁港。

施志昌表示，松柏漁港定位為一般漁港，漁船出港時常引發漁民與衝浪客的衝突，加上松柏漁港並非風景休憩區並無遊憩規劃，也無設置盥洗設施、救生員等，也曾因沒有救生員、缺乏安全設備發生意外。

施志昌提醒，松柏漁港雖已有人流具有發展潛力，但必須做好在地溝通，並投入相對應的資源讓地方看到機會，如果要發展衝浪，不僅需與漁船劃分範圍，也需投入相關的設施資源，建立中台灣的衝浪基地。

台中市政府觀旅局表示，大甲區松柏漁港北堤外周邊海域，是農委會漁業署在民國101年公告為台中區漁會專用漁業權的範圍，觀旅局在民國106年邀請當地議員、里長及相關單位研議該海域是否開放水域遊憩活動，台中漁會、當地漁民均表示反對；將了解漁民意見，如無反對，再爭取預算委請專業顧問公司對此海域條件及適合的水域遊憩活動項目研議可行性。