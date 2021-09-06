影／愛情長跑10年！女罹癌男堅娶 縣長感動證婚

南投縣簡姓男子和劉姓女友（阿寶）愛情長跑10年，簡努力賺錢，盼經濟穩定後迎娶女友，給她安定生活，未料造化弄人，阿寶今年被檢出淋巴癌且已擴散，兩人決定提前圓夢，攜手面對病魔，今在友人陪同下到戶政事務所登記結婚。

而簡、劉的相愛過程及磨難，友人看在眼裡，昨私訊縣長林明溱盼他證婚，林獲悉後很感動，今與妻子陳麗珠到場證婚，還準備洪易大師藝術琉璃、人間喜事茶具組、烘碗機等「嫁妝」，勉勵2人互相扶持，也盼新娘在新郎支持下早日康復。

年約28歲的小簡、阿寶，10多年前在同家超商工讀而相識，當時年僅18、19歲的2人日久生情，就算歷經大學，分赴台北及嘉義工作，也沒能離散他們，感情甚至日益彌堅，他們的愛情路就這樣一跑10年，結婚則是他們共同的夢想。

簡的張姓友人指出，小簡擔心沒存夠錢就結婚，會虧待了阿寶，為求經濟穩定，他簽了志願役在嘉義當職業軍人；阿寶也想為將來幸福積攢資金，遠赴台北工作，未料可能因此累病了，今年5月發現右臂長出異物，經檢竟是淋巴癌，且已擴散。

小簡知道後並未離棄，反而堅定陪伴阿寶勇敢接受化療抗癌，更將兩人的結婚夢想提前，毅然決定在今天（6日）登記結婚共結連理；而簡本來僅找好友見證，未料好友覺得應找更有福氣的長輩證婚，私訊林明溱臉書專頁，未料林一口答應。

「無懼病魔，非卿不娶的愛情，難能可貴。」林明溱與其妻子今一早到南投戶政事務所，為年約28歲的小簡和阿寶登記結婚福證，對於兩人的愛情長跑10年，就算遭遇病魔襲擊，新娘勇敢抗癌、新郎不離不棄，讚不絕口，更是感動不已。