台中僑忠國小教室外牆磁磚脫落 拚明年寒假開學前完工

台中市潭子區僑忠國小多年來沒有設置電梯，對身障或受傷的孩子相當不便，經立委楊瓊瓔向國教署爭取，獲補助500萬元經費增設無障礙電梯。另「仁愛樓教室外牆磁磚脫落改善工程」，也在立委楊瓊瓔及台中市議員賴朝國爭取下獲得台中市教育局400萬元經費補助。

僑忠國小校長陳銘鎮說，該校南棟5層樓教學大樓1995年興建完工後，雖有預留電梯管道空間，但多年來苦無經費裝設電梯設施；另西棟仁愛樓教室使用至今逾40年，外牆磁磚因地震及多年的日曬雨淋，已有多處小範圍剝落現象，嚴重危及師生在校活動與安全，在立委楊瓊瓔及市議員賴朝國協助下，目前學校已在準備辦理招標工程，希望於明年寒假開學前兩項工程都可完工。

台中市教育局副局長葉俊傑表示，學校無障礙電梯及教室外牆磁磚脫落改善工程皆攸關校園安全，無障礙電梯經費500萬元已經由教育部正式核定，教室外牆磁磚脫落改善工程400萬元則由教育局自籌經費，要求學校加速辦理二項改善工程，於明年寒假開學前完工。

賴朝國說，改善校園無障礙電梯及教室外牆磁磚剝落等問題，不僅能消除校園潛在危險，確保學校師生的安全，也能重塑校園整體美感及延長校舍使用年限。