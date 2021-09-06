台中僑忠國小教室外牆磁磚脫落 拚明年寒假開學前完工
台中市潭子區僑忠國小多年來沒有設置電梯，對身障或受傷的孩子相當不便，經立委楊瓊瓔向國教署爭取，獲補助500萬元經費增設無障礙電梯。另「仁愛樓教室外牆磁磚脫落改善工程」，也在立委楊瓊瓔及台中市議員賴朝國爭取下獲得台中市教育局400萬元經費補助。
僑忠國小校長陳銘鎮說，該校南棟5層樓教學大樓1995年興建完工後，雖有預留電梯管道空間，但多年來苦無經費裝設電梯設施；另西棟仁愛樓教室使用至今逾40年，外牆磁磚因地震及多年的日曬雨淋，已有多處小範圍剝落現象，嚴重危及師生在校活動與安全，在立委楊瓊瓔及市議員賴朝國協助下，目前學校已在準備辦理招標工程，希望於明年寒假開學前兩項工程都可完工。
台中市教育局副局長葉俊傑表示，學校無障礙電梯及教室外牆磁磚脫落改善工程皆攸關校園安全，無障礙電梯經費500萬元已經由教育部正式核定，教室外牆磁磚脫落改善工程400萬元則由教育局自籌經費，要求學校加速辦理二項改善工程，於明年寒假開學前完工。
賴朝國說，改善校園無障礙電梯及教室外牆磁磚剝落等問題，不僅能消除校園潛在危險，確保學校師生的安全，也能重塑校園整體美感及延長校舍使用年限。
楊瓊瓔說，目前僑忠國小最重要的是完成無障礙電梯及教室外牆磁磚剝落等問題，讓學生上下樓更安全也更方便，無障礙電梯經費已由教育部正式核定，孩子們很快就可以有更友善的校園環境。
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