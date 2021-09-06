鍾肇政手稿台中文學館展出 呈現創作秘辛

台中文化局在台中文學館展出「鍾肇政手稿展」，即日起到30日展示國寶級作家鍾肇政的創作手稿、信件和首度公開的日記等，呈現他的私密心靈活動，更是研究作家的重要線索。

台中市文化局長陳佳君今天表示，鍾肇政是台灣戰後第一代文學家，也是客家現代文學先驅，經典作品「濁流三部曲」和「台灣人三部曲」開啟台灣「大河小說」的先河，一生創作不輟，是台灣近百年來最重要、最具影響力的作家之一。

策展人鍾延威是鍾肇政的兒子，他表示，這次展品「創作手稿（復刻）」類展出鍾肇政長篇小說「卑南平原」手稿。「卑南平原」近14萬字，以卑南平原為場域，時空跨越秦朝、清朝、現代，虛實交錯，書寫卑南平原的古往今來。

信件是研究作家的重要線索，鍾延威表示，父親的日常生活瑣記、喜怒哀樂，甚至文壇祕辛，都隱藏在信裡，這次展出的是鍾肇政寫給當時服役中的長子鍾延豪的5封信。

而日記則能呈現作家的私密心靈活動，鍾延威說，首度公開展出鍾肇政留存家中的日記，日記寫於2001年，鍾肇政已邁入老境，仍心繫台灣文學，對文壇少有經營長篇小說者，而有「台灣文學已死？」的感慨。另「書法」部分則展出7幅作品。

文化局表示，鍾肇政手稿展即日起展出至30日，在台中文學館特展館免費參觀，25日將邀請鍾延威舉辦2場導覽活動，每場限額10名，民眾可上網報名。