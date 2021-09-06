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台中黿冤死議員質疑保育SOP 盧秀燕：前車之鑑要檢討

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
民進黨議員聯合質詢，要求市府日後發現保育類動物，須有SOP善加保護。圖／黃守達提供
民進黨議員聯合質詢，要求市府日後發現保育類動物，須有SOP善加保護。圖／黃守達提供

2018年在台中豐樂公園發現的二級保育動物黿（音元）2020年6月死亡，距牠被發現不到兩年，而黿曾有紀錄可活400歲以上。民進黨議員聯合質詢，指出台中市政府對這隻黿漠不關心，去年議員詢問才事後了解狀況，過程離譜，事後未見市府檢討，議員們認為，是制度與程序的不完善間接殺了黿，市府應檢討，日後發現保育動物時須有SOP。市長盧秀燕表示，前車之鑑，要檢討改進。

台中市議會成立了二級珍貴稀有保育動物黿死因調查專案小組，2018年8月，前市府建設局在南屯區豐樂雕塑公園整建工程發現一隻二級珍貴稀有的保育類動物黿（音同元）後來，卻遍尋不著這隻黿的下落。追查才發現黿輾轉送到雲林私人漁池，由中興大學吳聲海教授飼養照料並研究，但吳教授辭世，興大轉送木柵動物園，管理員餵黿，但牠拒絕進食，到木柵6天後死亡。

議員黃守達指出，這隻黿是冤死，市府決策過程不清不楚，他去台北動物園開會時，兩棲爬蟲類生物的專家也說，豐樂公園的黿可能幼時即被放養，被發現時已長大，突移到不熟悉的空間，產生緊迫。另魚池的魚苗密度很高，對黿是很大的干擾。兩年內3次移動，對黿造成緊迫的主因，因此進食狀況不佳，導致嚴重營養不良，免疫功能下降。

移動運輸過程無任何配套與保護，據2019年1月網友上傳的影片顯示，這隻黿在運輸過程中不僅沒有得到適當的運送環境與保護，還曾經被以貨車載運上街示眾，任憑路人圍觀，過程被隨意擺弄。

黃守達、謝志忠、張耀中、張玉嬿、王立任、施志昌要求，市府應慎重檢討，2014年河馬「阿河」的死推動修訂動物保護法，黿不能白白犧牲，農業局應制定一套指引與流程，讓各單位在遭遇野生動植物的特殊狀況時，第一時間能夠得到專業的諮詢與指引，且在運輸過程中也務必依動物運送管理辦法進行，以免悲劇再度重演。

動物園 台中市

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