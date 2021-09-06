快訊

私校派系權力重組！康大原董事會「復活」代價再多1.5億？

台積電確定南進高雄！ 五輕舊址打造7奈米重鎮

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南投竹山打造下坪尾圳自行車道 預計年底前完工

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣竹山鎮自行車道環線將沿街尾圳打造下坪尾圳自行車道，預計在年底前完工。圖／南投縣政府提供
南投縣竹山鎮自行車道環線將沿街尾圳打造下坪尾圳自行車道，預計在年底前完工。圖／南投縣政府提供

南投縣竹山鎮自行車道環線東側段因與投45線下坪路段重疊，自行車得與汽機車爭道，險象環生，縣府向中央爭取前瞻經費，將挹注1千萬元改道，沿當地街尾圳打造下坪尾圳自行車道，未來騎車也能瀏覽河岸風光，預計在年底前完工。

縣府指出，竹山鎮自行車道環線是當地既有的自行車路線，唯其東側段行經投45線的下坪路，自行車得與汽、機車並行，一路上人車爭道的行駛狀況，非常危險，不僅自行車騎士涉險，當地居民及用路人也憂心出狀況，而向民代陳情盼改善。

縣長林明溱為此會同立委許淑華、縣議員蔡孟娥及吳瑞芳、下坪里長余志嘉等人勘查，經確認投45線下坪路段，自行車和汽機車爭道行駛，險象環生，評估後將規劃將該路線自行車道改道，以妥善各種用路需求，並保障通行安全。

林明溱說，將竹山自行車道環線東側段改道銜接街尾圳，沿圳岸打造下坪尾圳自行車道，串連至環島1-3南投環線自行車道，同時規劃環鎮步道，現階段已向中央爭取前瞻計畫補助840萬元，縣府自籌160萬元，責由觀光處盡快發包施作。

對此，許淑華表示，過去街尾圳堤邊原先雜草叢生，經規劃打造下坪尾圳自行車道，不僅可整理現有環境，也讓汽、機車與自行車分離，整體安全性更臻完善，還能連結環鎮步道統整竹山鎮的觀光資源，對地方經濟發展有正面助益。

觀光處則表示，下坪尾圳自行車道將自投45線下坪路交接處，沿街尾圳堤頂設置，規劃車道約630米長、3.5米寬，並增設入口意象、觀景平台、指示導覽牌與自行車停車架，全程設有安全護欄，新設休憩平台與座椅，預計年底前可完工。

南投縣竹山鎮自行車道環線將沿街尾圳打造下坪尾圳自行車道，預計在年底前完工。圖／南投縣政府提供
南投縣竹山鎮自行車道環線將沿街尾圳打造下坪尾圳自行車道，預計在年底前完工。圖／南投縣政府提供
南投縣竹山鎮自行車道環線將沿街尾圳打造下坪尾圳自行車道，預計在年底前完工。圖／南投縣政府提供
南投縣竹山鎮自行車道環線將沿街尾圳打造下坪尾圳自行車道，預計在年底前完工。圖／南投縣政府提供

自行車 車道 許淑華

延伸閱讀

許淑華捐平板助學 南投再採購2千台提升偏鄉資源

放暑假照樣捐平板 許淑華募捐522台助弱勢學子

許淑華挺蔡適應選基隆市長 2人肯定林右昌勝任台北市長

北市9成國小備好隔板？許淑華:光信義區上周過半沒備好

相關新聞

台中黿冤死議員質疑保育SOP 盧秀燕：前車之鑑要檢討

2018年在台中豐樂公園發現的二級保育動物黿（音元）2020年6月死亡，距牠被發現不到兩年，而黿曾有紀錄可活400歲以上...

南投竹山打造下坪尾圳自行車道 預計年底前完工

南投縣竹山鎮自行車道環線東側段因與投45線下坪路段重疊，自行車得與汽機車爭道，險象環生，縣府向中央爭取前瞻經費，將挹注1...

不能再等了！ 商家：政府應在中秋前及早發下振興券

「我們像躺在在急診室的孩子，看著醫師走來走去卻等不到救援！」台中市立法委員何欣純上午邀集商圈、旅宿、糕餅等業者，呼籲政府...

注意！國道六號夜間施工 今起連4天這時段封閉

國道六號國姓2號隧道、埔里隧道將進行路面刨鋪作業，高公局預計今（6日）、明2天晚上9時至次日清晨6時，將封閉東行線17K...

巴幸部落 台中首個原民狩獵協會成立

台中市和平區南勢部落前天成立「台中市巴幸部落狩獵文化協會」，是台中第一個原住民族獵人專屬的協會，透過獵人證的發放儀式，宣...

彰化砸2億翻修體育場館…八卦山棒球場 卦山盃亮相

防疫期間，大型體育活動都暫時叫停，彰化縣政府正利用此一時機，以兩億多元進行棒球場、游泳池及體育館大翻新，先發整修完成的八...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。