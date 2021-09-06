南投竹山打造下坪尾圳自行車道 預計年底前完工

南投縣竹山鎮自行車道環線東側段因與投45線下坪路段重疊，自行車得與汽機車爭道，險象環生，縣府向中央爭取前瞻經費，將挹注1千萬元改道，沿當地街尾圳打造下坪尾圳自行車道，未來騎車也能瀏覽河岸風光，預計在年底前完工。

縣府指出，竹山鎮自行車道環線是當地既有的自行車路線，唯其東側段行經投45線的下坪路，自行車得與汽、機車並行，一路上人車爭道的行駛狀況，非常危險，不僅自行車騎士涉險，當地居民及用路人也憂心出狀況，而向民代陳情盼改善。

縣長林明溱為此會同立委許淑華、縣議員蔡孟娥及吳瑞芳、下坪里長余志嘉等人勘查，經確認投45線下坪路段，自行車和汽機車爭道行駛，險象環生，評估後將規劃將該路線自行車道改道，以妥善各種用路需求，並保障通行安全。

林明溱說，將竹山自行車道環線東側段改道銜接街尾圳，沿圳岸打造下坪尾圳自行車道，串連至環島1-3南投環線自行車道，同時規劃環鎮步道，現階段已向中央爭取前瞻計畫補助840萬元，縣府自籌160萬元，責由觀光處盡快發包施作。

對此，許淑華表示，過去街尾圳堤邊原先雜草叢生，經規劃打造下坪尾圳自行車道，不僅可整理現有環境，也讓汽、機車與自行車分離，整體安全性更臻完善，還能連結環鎮步道統整竹山鎮的觀光資源，對地方經濟發展有正面助益。