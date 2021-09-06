快訊

郭台銘：首批「客製化標籤」BNT疫苗有望中秋節到貨

該不該有疫苗通行證？ 沒打疫苗恐成次等公民？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不能再等了！ 商家：政府應在中秋前及早發下振興券

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市立法委員何欣純上午邀集商圈、旅宿、糕餅等業者，呼籲政府應加速在中秋節前就能把振興券發下。記者黃寅／攝影
台中市立法委員何欣純上午邀集商圈、旅宿、糕餅等業者，呼籲政府應加速在中秋節前就能把振興券發下。記者黃寅／攝影

「我們像躺在在急診室的孩子，看著醫師走來走去卻等不到救援！」台中市立法委員何欣純上午邀集商圈、旅宿、糕餅等業者，呼籲政府應加速在中秋節前就能把振興券發下。業者在會中訴說各產業的慘狀，太平區樹孝商圈主委陳修華就這樣形容商圈裡的攤家生意，希望政府趕緊把振興券發下來。

陳修華說，商圈裡都是小商家，難以證明業績比去年差多少，因此領不到任何補助，業者早已快餓死了，但振興券卻像是那塊蛋糕，看得到卻吃不到。她說，振興券可以流動、可以擴大消費效益，但要趕緊發下來。

中華民國糕餅商業同業公會全國聯合會理事長周子良也說，糕餅業受傷非常慘重，政府「要救人不必再化妝打扮了」，大家柴都都準備好了，就等政府一支火柴來點起，振興券應該愈早發愈好。

台中市糕餅商業同業公會理事長蔡萬財說，中秋節是糕餅的旺季，如果振興券拖到中秋之後才發，糕餅業將損失慘重，而且現在很多人下不了手買，是因為疫情讓大家沒錢、消費保守了，有待振興券來振興。

台中市旅行商業同業公會監事會召集人徐常僑以業者「喝西北風、苦哈哈」 形容現在的慘境，因為原本5000家做國外旅遊的業者全都轉做國內，這樣大家會好嗎？而且還有消費者認為政府有給旅行社補貼，而要求得降價，讓他們有苦難言。

台中市國際觀光發展協會理事長柴俊林、旅館商業同業公會理事長鄭生昌都呼籲，振興券已印好的部分和數位券的都可以先發下，或讓民眾可以預約方式消費，相信這樣可以像去年疫情控制後，榮景可以再現。

何欣純也特別替藝文產業請命，表示即使有梅花座，演藝場所仍沒有人，政府真該種這些從業人員想想。她說，目前看來，長榮機場的疫情應該有受到控制，期待振興券和各部會各自辦理的各種券，都能盡快發下來，以振興經濟。

台中市立法委員何欣純上午邀集商圈、旅宿、糕餅等業者，呼籲政府應加速在中秋節前就能把振興券發下。記者黃寅／攝影
台中市立法委員何欣純上午邀集商圈、旅宿、糕餅等業者，呼籲政府應加速在中秋節前就能把振興券發下。記者黃寅／攝影
台中市糕餅商業同業公會理事長蔡萬財說，中秋節是糕餅的旺季，如果振興券拖到中秋之後才發，糕餅業將損失慘重。記者黃寅／攝影
台中市糕餅商業同業公會理事長蔡萬財說，中秋節是糕餅的旺季，如果振興券拖到中秋之後才發，糕餅業將損失慘重。記者黃寅／攝影
台中市太平區樹孝商圈主委陳修華說：「我們像躺在在急診室的孩子，看著醫師走來走去卻等不到救援！」。記者黃寅／攝影
台中市太平區樹孝商圈主委陳修華說：「我們像躺在在急診室的孩子，看著醫師走來走去卻等不到救援！」。記者黃寅／攝影
台中市國際觀光發展協會理事長柴俊林呼籲，振興券已印好的部分和數位券的都可以先發下，或讓民眾可以預約方式消費，相信這樣可以像去年疫情控制後，榮景可以再現。記者黃寅／攝影
台中市國際觀光發展協會理事長柴俊林呼籲，振興券已印好的部分和數位券的都可以先發下，或讓民眾可以預約方式消費，相信這樣可以像去年疫情控制後，榮景可以再現。記者黃寅／攝影

中秋節 台中市 疫情

延伸閱讀

嘉林管處推「鰲鼓秋之森」 中秋在家做樹木拼貼手作

免抽籤！持振興券到庇護工場消費 勞動部加碼五成

麥當勞「賞月漢堡」中秋好應景！濃郁起司配滿月蛋，薯條還附柚子蛋黃醬

高市中秋庇護好物園遊會 勞工局送出機車等大獎

相關新聞

不能再等了！ 商家：政府應在中秋前及早發下振興券

「我們像躺在在急診室的孩子，看著醫師走來走去卻等不到救援！」台中市立法委員何欣純上午邀集商圈、旅宿、糕餅等業者，呼籲政府...

注意！國道六號夜間施工 今起連4天這時段封閉

國道六號國姓2號隧道、埔里隧道將進行路面刨鋪作業，高公局預計今（6日）、明2天晚上9時至次日清晨6時，將封閉東行線17K...

巴幸部落 台中首個原民狩獵協會成立

台中市和平區南勢部落前天成立「台中市巴幸部落狩獵文化協會」，是台中第一個原住民族獵人專屬的協會，透過獵人證的發放儀式，宣...

彰化砸2億翻修體育場館…八卦山棒球場 卦山盃亮相

防疫期間，大型體育活動都暫時叫停，彰化縣政府正利用此一時機，以兩億多元進行棒球場、游泳池及體育館大翻新，先發整修完成的八...

霧社、廬山往返路口 改單行道惹怨

南投縣仁愛鄉台14線和台14甲線交會三角槽化島區分往合歡山、廬山溫泉2方向車流，過去採雙向通行，但往廬山路線近期改為單行...

外送平台高抽成 中市議員擬立法管

疫情下，餐飲業靠外送謀生，多名台中市議員在議會中質詢時，質疑目前國內Foodpanda和Uber Eats兩大外送平台，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。