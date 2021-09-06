不能再等了！ 商家：政府應在中秋前及早發下振興券

「我們像躺在在急診室的孩子，看著醫師走來走去卻等不到救援！」台中市立法委員何欣純上午邀集商圈、旅宿、糕餅等業者，呼籲政府應加速在中秋節前就能把振興券發下。業者在會中訴說各產業的慘狀，太平區樹孝商圈主委陳修華就這樣形容商圈裡的攤家生意，希望政府趕緊把振興券發下來。

陳修華說，商圈裡都是小商家，難以證明業績比去年差多少，因此領不到任何補助，業者早已快餓死了，但振興券卻像是那塊蛋糕，看得到卻吃不到。她說，振興券可以流動、可以擴大消費效益，但要趕緊發下來。

中華民國糕餅商業同業公會全國聯合會理事長周子良也說，糕餅業受傷非常慘重，政府「要救人不必再化妝打扮了」，大家柴都都準備好了，就等政府一支火柴來點起，振興券應該愈早發愈好。

台中市糕餅商業同業公會理事長蔡萬財說，中秋節是糕餅的旺季，如果振興券拖到中秋之後才發，糕餅業將損失慘重，而且現在很多人下不了手買，是因為疫情讓大家沒錢、消費保守了，有待振興券來振興。

台中市旅行商業同業公會監事會召集人徐常僑以業者「喝西北風、苦哈哈」 形容現在的慘境，因為原本5000家做國外旅遊的業者全都轉做國內，這樣大家會好嗎？而且還有消費者認為政府有給旅行社補貼，而要求得降價，讓他們有苦難言。

台中市國際觀光發展協會理事長柴俊林、旅館商業同業公會理事長鄭生昌都呼籲，振興券已印好的部分和數位券的都可以先發下，或讓民眾可以預約方式消費，相信這樣可以像去年疫情控制後，榮景可以再現。