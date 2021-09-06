注意！國道六號夜間施工 今起連4天這時段封閉

國道六號國姓2號隧道、埔里隧道將進行路面刨鋪作業，高公局預計今（6日）、明2天晚上9時至次日清晨6時，將封閉東行線17K國姓交流道至29K愛蘭交流道進行施工，西行線則於8、9日同一時段、路段封閉，駕駛人屆時請改道。

高速公路局中區工程養護分局指出，為辦理「南投段轄區瀝青混凝土路面整修工程」，將進行國道六號國姓2號隧道及埔里隧道路面刨鋪作業，施工期間將暫時封閉國道六號部分區段，而為免影響日間通行，採取夜間施工。

而國道六號國姓2號隧道及埔里隧道路面刨鋪作業，預計今天晚上9時至次日清晨6時，以及明天晚上9時至次日清晨6時，屆時將封閉國道6號17K國姓交流道至29K愛蘭交流道東向主線進行施工；至於西行線同路段封閉的時間為8、9日的晚間9點至次日清晨6點。

高公局提醒，施工期間欲行駛國道六號，並行經該路段往東向的用路人，建議於國六17K處下國姓交流道，左轉銜接台14線往埔里方向行駛；西向用路人則建議於國道6號下愛蘭交流道，銜接台14線右轉往國姓方向行駛，行駛至國姓交流道利用往西入口匝道進入國道6號繼續行駛。

而駕駛人應依既有指示牌面及工程施工單位所設導引牌面說明行駛，遵守管制人員導引，以保行車安全，同時隨時注意該國道公路資訊可變標誌顯示，或可撥打168（路況報導專線）、1968（路況查詢專線）及收聽警察廣播電台，或上高速公路局全球資訊網，以瞭解最新施工路況。