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影／又捕獲南投掃地阿北！林明溱清掃步道 網驚呼「進化了」

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣長林明溱晨運時樂當「掃地阿北」，近期還自購吹風機清掃落葉，民眾發現後驚呼「進化了」。圖／民眾提供
南投縣長林明溱晨運時樂當「掃地阿北」，近期還自購吹風機清掃落葉，民眾發現後驚呼「進化了」。圖／民眾提供

南投縣長林明溱有晨運習慣，並會順手打掃環境，而被民眾認出「掃地阿北」就是縣長，還拍下PO網分享，獲不少人好評肯定；近期更有民眾發現，這位縣長阿北仍持續清掃撼龍步道，但手中的竹掃帚已升級成落葉吹風機，驚呼「進化了」！

林明溱5年多前曾在縣立體育場被民眾拍下手持掃帚和畚箕，彎腰清掃環境的背影照，當時被PO網後引發大眾討論並狂讚；今年7月又被認出在撼龍步道戴口罩、墨鏡和棒球帽，手拿竹掃帚狂清落葉的「掃地阿北」還是他，再獲民眾肯定。

林當時提到，南投市漳和里的撼龍步道全長約2.5公里，沿途種有櫻花、木芙蓉，還有蜜源植物賞蝶區，往返走完大約1.5至2小時，很適合踏青運動，因此近期晨運地點就從體育場換到撼龍步道，動手清掃的場域自然換到了撼龍步道。

如今林明溱利用晨運掃地，對民眾而言已是習以為常之事，最近又有民眾捕獲林在打掃撼龍步道的樹葉和枯枝，但讓人訝異的是，縣長手中拿的竟然不是先前的竹掃帚，換成了更先進的「落葉吹風機」，讓民眾直呼「掃地阿北進化2.0了」！

對此，林明溱表示，之前帶竹掃帚去掃，但發現清掃的速度，比不上落葉枯枝掉落的速度，總覺得掃不乾淨很「阿雜」，跟親友討論後，自掏腰包買了落葉吹風機和5顆蓄電池，大概花2萬元，讓自己晨運清掃工作更省時有效率。

南投縣長林明溱晨運時樂當「掃地阿北」，近期還自購吹風機清掃落葉，民眾發現後驚呼「進化了」。圖／民眾提供
南投縣長林明溱晨運時樂當「掃地阿北」，近期還自購吹風機清掃落葉，民眾發現後驚呼「進化了」。圖／民眾提供
南投縣長林明溱晨運時樂當「掃地阿北」，近期還自購吹風機清掃落葉，民眾發現後驚呼「進化了」。圖／民眾提供
南投縣長林明溱晨運時樂當「掃地阿北」，近期還自購吹風機清掃落葉，民眾發現後驚呼「進化了」。圖／民眾提供

林明溱

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