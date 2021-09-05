彰化2億元大翻修體育場館 棒球場先發登場

防疫期間，大型體活動都暫時叫停，彰化縣正利用此一時機進行運動場館大整修，除動用5千多萬元、今天啟用的彰化八卦山棒球場外，縣立游泳池也正以5千萬元大改造，縣立體育館整修經費更高達1億元，即將辦理發包。這些場館以嶄新面貎呈現，對彰化縣運動風氣與實力將有效提升。

彰化八卦山棒球場使用長達36年，場地整體硬體環境老舊、看台與牛棚年久失修，紅土也大量磨損流失，且排水不良，每逢下雨就積水。彰化縣政府積極向中央爭取補助，連同地方配合款共5800萬元辦理改善，並翻新夜間照明設備，滿足夜間比賽照明的需求，並改建淋浴間及無障礙設施。

整建後的八卦山棒球場，今天上午正式啟用，同時舉辦第13屆卦山盃全國少棒青少棒錦標賽開球，由彰化縣長王惠美開球。這項比賽將進行到9月11日，共有17個縣（市），72個校隊1500名選手參加。

王惠美說，近年來縣府一直在推動三級棒球發展，希望能夠讓選手從國小、國中、一直到高中都能夠有連續的訓練，讓大家都能夠有更好的佳績，期望嶄新的球場，能夠讓小選手們安心比賽，培養更多優質的棒球選手。

目前也正在辦理整修的彰化縣立游泳池，因設施老舊及新增設施，共動用5160萬元整建，除大池漏水必須重做外，並增設輕艇、水球場地，及改建廁所、淋浴間等，預定年底前完工。

至於縣立體育館整建工程更是龐大，包括會漏水的屋頂及看台、座位都必須重新改建，並新建親子廁所及無障礙設施等，預定投入1億元，目前已完成設計，正要辦理招標，完工後，將更加漂亮與舒適。縣府已公告9月中以後，體育館不再出借。