南投霧社、廬山往返路口改單行道 誤闖頻傳惹怨

南投縣仁愛鄉台14線和台14甲線交會三角槽化島區分往合歡山、廬山溫泉2方向車流，過去採雙向通行，但往廬山路線近期改為單行道，往霧社無法直行，得先右轉再左轉進入主線道，誤闖頻傳，地方反彈，9日將會勘重新評估標線設置。

台14線埔霧公路是往返埔里、霧社的必經道路，之後在霧社地區可續行台14線至春陽、精英、都達、合作村及廬山溫泉等地，或銜接台14甲線合歡山公路前往清境農場、武嶺及合歡山等地，而兩路線行車分流仰賴交會處的三角槽化島。

只不過，該三角槽化島3側道路路口原本均採雙向通行，行之多年，未料，台14線霧社往廬山溫泉方向路線近期卻改成了單行道，往廬山行駛照舊沒問題，但從廬山、合作、都達、精英、春陽等地出霧社不得直行，讓當地居民大呼「不習慣」。

鄉民代表林婷立說，三角槽化島旁的台14線本來往返霧社、廬山方向均可直行，如今突然改成單行道，從廬山、春陽等地出來要至霧社，行車無法直行，先右轉再左轉匯入主線道，繞來繞去，居民都覺得很不習慣，地方反彈，紛向她陳情。

此外，台14線霧社往廬山路線改劃設成單行道，事先也未做宣導，不僅當地居民搞不清楚行駛方向，外地遊客更是不明路況，屢有誤闖情事，導致該路口交通大亂，林為此向公路總局埔里工務段、仁愛警分局等單位反映盼改善。

埔里工務段說，先前有民眾陳情該路段設置不當，經會勘評估，原本的台14線從廬山往霧社，直行路線車流須逆向匯入主線道，有安全疑慮，為符合道路安全和使用原則，簡化車流交會才更改為單行道，未料改劃設後仍有不同意見。