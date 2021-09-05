巴幸部落狩獵協會 台中第一個原住民族獵人專屬協會

台中市和平區南勢部落昨舉辦「台中市巴幸部落狩獵文化協會」成立大會，東勢林區管理處長張弘毅、和平區公所秘書王正顯、南勢部落首領及南勢社區發展協會理事長等人見證下，成立了台中市第一個原住民族獵人專屬的協會，透過獵人證的發放儀式，宣示部落自主管理並守護瀕危動物的決心，在遵循泰雅族gaga的精神及共同制定狩獵自主管理公約的規範下，永續利用傳統領域內的野生動物資源，創造部落文化與自然資源共好的一個新的里程碑。

東勢林區管理處從2017年起持續與台中市和平區的泰雅族獵人們合作，朝野生動物資源共管的方向努力，和平區南勢部落一直與林管處合作密切，透過不斷的溝通、協助依法申請狩獵、一同踏查部落的獵區、了解傳統領域與狩獵路線，並架設自動相機監測狩獵動物的族群波動，搭配獵人的狩獵量回報等，逐步讓部落的狩獵文化與規範制度化。

成立狩獵文化協會，特別以泰雅語中南勢部落的之音譯「巴幸(Pasing)」作為狩獵文化協會之名，顯示部落延續泰雅文化的決心。

東勢林區管理處4年多的調查，自動相機監測成果顯示在有管理的狩獵活動下，南勢部落傳統領域的山羌、台灣野山羊及台灣野豬的族群豐富度都呈現穩定的狀態，而相機偶爾也會拍攝到石虎與台灣黑熊等瀕危物種在傳統領域中活動，為了保育瀕危物種，部落自訂狩獵公約禁止獵捕瀕危動物，將狩獵活動及獵具分區分級分季節管制，並配合林管處的黑熊通報機制，如有發現瀕危物種需要救傷，第一時間會通知林管處進行處理；去年的東卯山黑熊救援行動時，南勢部落的獵人第一時間也出人出力協助救援工作。

昨天成立大會，東勢林區管理處長張弘毅頒發狩獵證給協會獵人代表，未來協會的32位獵人將以泰雅族gaga精神為根本，遵照狩獵自主管理公約的規範進行狩獵，若違規將會遭除名。

張弘毅表示，未來狩獵文化協會是南勢部落狩獵活動的管理主力，林管處及輔導團隊的角色將逐步轉為輔導協會運作及協助動物族群動態監測及分析。而越大的權力也是伴隨著越多的責任，南勢部落肩負著示範部落的責任，讓更多人看見部落是可以跟林管處達到共管野生動物資源，原住民獵人也不是外界想像中會對野生動物無止盡的捕獵，反而在永續利用的理念下，會保護瀕危物種、不濫捕、配合政府推廣的獵具政策、巡護傳統領域，甚至協助公部門架設自動相機、回報狩獵量來回饋傳統領域的野生動物資訊。林務局與原住民應是堅強的「夥伴關係」，而「永續」是雙方共同的核心價值。