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台中海線民眾注意了！9月7日這4區3萬6千戶停水23小時

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市沙鹿、龍井、梧棲、清水等四區共計3萬6525戶配合換修工程，預計7日晚上10時起到隔天晚間9時停水，共23小時。 本報資料照
台中市沙鹿、龍井、梧棲、清水等四區共計3萬6525戶配合換修工程，預計7日晚上10時起到隔天晚間9時停水，共23小時。 本報資料照

台中市海線民眾注意了！自來水公司第四區管理處說，為提供台中市海線穩定供水，換修台灣大道1000公釐送水管蝶閥及配水中心800公釐出水閥，台中市沙鹿、龍井、梧棲、清水等四區共計3萬6525戶配合換修工程，預計7日晚上10時起到隔天晚間9時，停水共23小時，請受影響區域住戶事先儲水。若遇豪雨或發布颱風警報，施工停水順延。

自來水公司第四區管理處公布停水區域如下：

沙鹿區：居仁里、沙鹿里、鹿寮里、興安里、鹿峰里(長春路橋以南/中山路以西)、興仁里(鎮政路以西、鎮南路二段以北)、美仁里(鎮政路以西)、洛泉里(鎮政路以西)、斗抵里(沙田路以西)、竹林里(三民路以西)

龍井區：麗水里、龍津里、三德里、田中里、忠和里、山腳里、竹坑里(國道三號以西)、龍西里(茄投路以北)、龍東里(茄投路以北)、龍泉里(沙田路五段以西)、龍崗里(國道三號以西)、福田里(三港路/茄投路以北)。

梧棲區：全區。

清水區：海濱里、中社里、南社里 、槺榔里、西社里(中清路以南/中華路以西)、秀水里(中清路以南)、武鹿里(台10線以南/西濱公路以西)、高南里(西濱公路以西)。

自來水公司第四區管理處提醒，用戶可提早於停水前六小時完成儲水，施工期間周邊交通管制，請用路人配合改道並注意安全；這次停水範圍廣大，管線末端、大樓及地勢較高用戶因水壓需一段時間方可恢復正常，恢復供水較預計期程延遲。

自來水公司第四區管理處說明，用戶可洽詢免付費服務專線：1910，或沙鹿營運所04-26312127、清水營運所04-26222614

自來水公司第四區管理處說明，台中市沙鹿、龍井、梧棲、清水等四區共計3萬6525戶預計停水共23小時。圖／自來水公司第四區管理處提供
自來水公司第四區管理處說明，台中市沙鹿、龍井、梧棲、清水等四區共計3萬6525戶預計停水共23小時。圖／自來水公司第四區管理處提供

停水 台中市 國道

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