台中海線民眾注意了！9月7日這4區3萬6千戶停水23小時

台中市海線民眾注意了！自來水公司第四區管理處說，為提供台中市海線穩定供水，換修台灣大道1000公釐送水管蝶閥及配水中心800公釐出水閥，台中市沙鹿、龍井、梧棲、清水等四區共計3萬6525戶配合換修工程，預計7日晚上10時起到隔天晚間9時，停水共23小時，請受影響區域住戶事先儲水。若遇豪雨或發布颱風警報，施工停水順延。

自來水公司第四區管理處公布停水區域如下：

自來水公司第四區管理處提醒，用戶可提早於停水前六小時完成儲水，施工期間周邊交通管制，請用路人配合改道並注意安全；這次停水範圍廣大，管線末端、大樓及地勢較高用戶因水壓需一段時間方可恢復正常，恢復供水較預計期程延遲。