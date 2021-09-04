彰化東螺溪河道廢土石才清除 又見垃圾包入侵阿勃勒花道
彰化縣東螺溪8月發生河道遭傾倒大量營建廢棄土石方，最近民眾發現東螺溪的阿勃勒花道遭丟棄垃圾包，綿延約1.5公里，擔心東螺溪已變成亂倒廢棄物的樂園，在地的湖埔社大將發動志工清理，同時向環保單位反映，加裝行動監視器遏止偷倒垃圾的歪風。
湖埔社大執行長林淑玲今天表示，東螺溪8月發生遭傾倒廢棄土石方的事情，沒想到遭倒廢棄土石方河道的較上游北側河岸，也就是溪湖鎮東螺溪阿勃勒花道被丟垃圾包，裡面裝有便當紙盒、飲料罐、包裝盒，垃圾包有的已被流浪貓狗咬開，沿著花道散落，讓環境更髒亂。
阿勃勒花期已過，仍有部分零星開花，樹下落花夾雜垃圾，十分難看，因阿勃勒花道緊著東螺溪台灣欒樹綠色隧道，欒樹已開花，預計將有不少民眾自行前來賞花，湖埔社大為了整體景觀清潔，將發動志工清理阿勃勒花道的垃圾包。
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