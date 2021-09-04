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長照機構照護人員何時打第二劑？彰化：中央尚未通知

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導

中央安排長照機構的照護人員注射一劑新冠肺炎疫苗，關心他們何時可以打第二劑？彰化縣府今天表示，中央安排醫護警消第二劑，長照機構照護人員要先到1922公費疫苗預約平台登記，彰化縣尚未接到為長照機構照護人員第二劑通知。

彰化縣長王惠美今天表示，第七期AZ疫苗的第一批8月31日1萬9400劑已撥到，第二批的第一次疫苗1萬2400劑預定5日到達，第二批的第二次疫苗2萬6000劑預定6日至8日撥發。

王惠美說，中央簡訊通知4萬6668人，增開通知23至28歲2萬1823人，已完成預約5萬6453人，預約今天下午6點截止，民眾要把握時間。

有民眾問，第五類長照機構的照護人員何時可注射第二劑？彰化縣衛生局長葉彥伯說，中央安排醫護警消第二劑，目前還沒接到長照機構照護人員注射第二劑的通知，原則上，照護人員要到1922公費疫苗預約平台登記。

彰化縣已連續15天確診人數「嘉玲」，民眾高度配合防疫，踴躍預約注射疫苗，今天預約6565人，上午施打率99%。

彰化縣第七期AZ疫苗的最新資訊，民眾應掌握以便盡速登記預約。圖／縣政府提供
彰化縣第七期AZ疫苗的最新資訊，民眾應掌握以便盡速登記預約。圖／縣政府提供

AZ疫苗 長照

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