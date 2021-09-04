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美容美髮業也報無薪假 彰縣府：疫情重傷民生經濟　

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣第二場就業博覽會因疫情延到今天舉辦，一早民眾到場填寫資料求職。記者簡慧珍／攝影
彰化縣第二場就業博覽會因疫情延到今天舉辦，一早民眾到場填寫資料求職。記者簡慧珍／攝影

彰化縣政府今天在縣立體育館舉辦今年第二場就業博覽會，41家廠商設攤，上千名民眾前往求職；勞工處表示，截至昨天，彰化縣通報減班休息（無薪假）人數合計1997人，和去年同期相比雖少4成，但新增美容美髮等行業，可見新冠肺炎疫情的衝擊已深入民生經濟，亟待促進就業重振景氣。

求才廠商有大立光電、矽品精密、台灣玻璃、金豐機械及瑞士商弗克司等41家，最高月薪7萬元，上午不到8點30分，廠商已擺妥攤位，等著求職者上門，也有不少民眾前往填寫資料。

防疫警戒雖降到第二級，公司企業通報無薪假人數目前1997人，和去年同期3241人相比，明顯減少，不過通報的單位增加美容美髮，通報的餐廳餐館很多到現在沒復業，不像去年沒有美容美髮業，餐廳餐館休息一個就恢復經營，顯見疫情影響深入基本民生消費。

縣政府今年規畫5場就博會，今年3月辦完第一場，5月遇到防疫警戒升高到第三級而停辦，9月才第二場，未來能否順利舉辦三場，勞工處也沒把握，針對新冠肺炎疫情的不確定性，已鼓勵公司企業和民眾盡量使用縣政府設置的八大服務台線上徵才求職，突破疫情限制，提高就業率，希望減少減班休息人數。

求職的鄭先生說，因有人生規畫而轉換跑道，第一次參加求職活動，他比較喜歡面對面溝通，可以從廠商主管的對話當中感受企業文化。一家機械公司主管表示，線上才求是趨勢，無可避免，可是實體求才能看見求職者的肢體語言，有助於判斷求職者的個性，這是視訊無法取代的功能。

今天的就博會還有另一項特色，縣政府設直中高齡及高齡就業宣導專區，協助有就業意願的中高齡民眾選擇適合工作，並媒合廠商到專區覓才，應用中高齡民眾較穩定成熟的工作能力幫忙公司企業，因此今天會場出現不少熟齡面孔到場填資料，期待找到事業第二春。

求職 疫情 新冠肺炎

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