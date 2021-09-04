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搶5倍券商機 南投縣加碼!登錄發票周周抽10萬現金

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣政府五倍券加碼出爐，消費200元便可登錄發票抽獎，每周抽10萬元現金，還有50萬、30萬、20萬元大獎，吸引遊客到南投旅遊消費。記者江良誠／攝影
南投縣政府五倍券加碼出爐，消費200元便可登錄發票抽獎，每周抽10萬元現金，還有50萬、30萬、20萬元大獎，吸引遊客到南投旅遊消費。記者江良誠／攝影

行政院振興券10月發放，南投縣政府也推出加碼措施，只要在南投縣消費滿200元，就可上網登錄發票，除了周周抽10萬元現金，還有兩次加抽50萬、30萬和20萬元現金大獎，鼓勵全國民眾到南投旅遊消費，還可現金大獎帶回家。

去年南投縣振興券加碼，以「南投觀光玩起來」方式，配合觀光消費，提供不同優惠措施，並抽出兩TOYOTA VIOS轎車。今年5倍券除縣內觀光旅宿業等協會共同研商旅遊消費優惠，縣府也規劃憑發票登錄完成即可參加抽獎活動。

南投縣觀光處表示，為鼓勵全國各地民眾來南投消費，10月起推出鼓勵南投振興消費抽獎活動。從10月1日至明年4月30日來南投消費，只要每消費200元即可取得一次抽獎資格，周周抽10萬元現金，並加碼2次百萬大抽獎，每次提供50萬、30萬及20萬元現金大獎，將在南投溫泉季及2022年南投燈會抽出。

活動期間也將抽出南投旅遊福袋1000個，每個福袋包含南投食宿遊構商品，縣府還準備電動機車及智慧型手機等，總計所有抽獎品高達千萬，期望活動帶動旅遊人潮。

考慮這次疫情三級警戒，受創最深的餐飲及小吃攤位，去年每500元抽獎一次，今年下修為200元，提高小額消費中獎機會。縣府也配合南投溫泉季、花卉嘉年華及2022南投燈會等活動適時推出促銷方案，希望振興南投，讓經濟逐漸恢復。

溫泉季 福袋 燈會

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