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注意頭上！台中環保局22人擁無人機操作證 用飛的抓汙染
科技日新月異，加強環境保護的稽核力度，台中市環保局分別由副局長商文麟、陳政良率領40位同仁，參加弘光科技大學「無人機操作課程」，今年度已有21人取得普通操作證、1人取得高級專業操作證，可進行露天燃燒監控、工廠汙染源排放監測、環境衛生消毒、環境影響評估地形勘查等高空領域作業，提升稽查效率，讓公害汙染無所遁形。
環保局長陳宏益表示，台中市目前已運用無人機執行巡查空拍作業，截至今年7月31日止，已進行40次區域巡查，共鎖定69處非法棄置點、12處露天燃燒點、2處工廠違規堆置及1處水汙染地點，並報請檢調機關指揮偵辦，揪出不肖違規業者依法查辦，遏止犯罪行為。
陳宏益說，配合今年交通部「遙控無人機管理規則」正式上路，遙控無人機操作證分普通操作證、基本級專業操作證、高級專業操作證3種等級，環保局派員受訓除學習操作技巧外，還有法令介紹及案例分享等課程。
參與課程的環保局林姓同仁分享受訓經驗，無人機操作易受風影響，常常一下就被吹離飛行軌道，距離較遙遠時，方向更難以掌握，透過此次訓練瞭解許多無人機飛行操作上的技巧。
周姓學員說，無人機操作取締汙染，能深入看到人員較無法進出的點位，是相當有趣的經歷，透過訓練瞭解相關法規規定及熟練操作後，有信心取得專業操作證，未來運用這項科技執法利器，進修成果將有助於台中市環境污染防治。
環保局表示，今年度已有21人取得普通操作證、1人取得高級專業操作證，未來更多同仁取得證照後，可進行露天燃燒監控、工廠汙染源排放監測、環境衛生消毒作業、環境影響評估地形勘查等不同領域。
另外，針對工廠火災事件，也可運用無人機空拍火場狀況及追蹤燃燒汙染煙流飄散情形，掌握汙染影響範圍，運用方式多元廣泛，科技執法今年起將成為環保局執法新利器。
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