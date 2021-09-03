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影／台中大里寵物豬迷途逛大街 霧峰警即時救援解危機

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市大里區明仁路小巷內今天上午有一隻寵物豬逛大街，還跑到民宅前對人搖尾巴討抱，徘徊不走。圖／民眾提供
台中市大里區明仁路小巷內今天上午有一隻寵物豬逛大街，還跑到民宅前對人搖尾巴討抱，徘徊不走。圖／民眾提供

台中市大里區明仁路小巷內今天上午有一隻寵物豬逛大街，還跑到民宅前對人搖尾巴討抱，徘徊不走，民眾擔心小豬亂跑，危及路上人車安全，報警處理，警方獲報到場將小豬帶回派出所安置，並協尋飼主認領。 報案的許姓市民也PO照片和文「誰家的豬？請到仁化派出所領」並感謝警方及時救援。

台中市警局霧峰分局仁化派出所警員王孟平說，今天上午9時30分他和警員紀宜含巡邏時，獲報一隻走失的寵物豬在民宅前徘徊，需要警方協助，二人到場後，逐戶訪查附近的居民，未找到飼主，於是通知農業局畜牧科派員處理後，帶寵物豬回派出所暫時安置，等待飼主認領。

警方也發現，報案的許姓市民相當熱心，也拍照上網貼文尋找飼主，同時也感謝警方立即協助處理，保護小動物，並避免路過人、車發生危害。

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