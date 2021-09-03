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疑天雨路滑 國道三號田寮段3車追撞影響4線道通行

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
國道三號田寮交流道今天下午3時許發生3車連環撞，其中一輛曳引車遭撞後橫停在3線車道中間，一度造成大塞車。圖／翻攝自1968APP
國道三號田寮交流道今天下午3時許發生3車連環撞，其中一輛曳引車遭撞後橫停在3線車道中間，一度造成大塞車。圖／翻攝自1968APP

正值下班時間，國道三號田寮交流道北上368公里處今天下午3時許發生3車連環撞事故，其中一輛貨運曳引車橫向跨越3線道自撞內側護欄，一度造成4線道封鎖，嚴重影響車流，車速僅20公里以下，國道警察第八大隊表示，現場無人受傷受困，於下午4點17分恢復通行，詳細肇事原因有待釐清。

據了解，蔡姓男子（60歲）駕駛的轎車今天下午3時許行經國道三號田寮段中線車道，疑因天雨路滑，失控撞到蔡姓男子（52歲）行駛在外線車道的棕色轎車，棕色轎車遭撞後往外擦撞護欄。

後方原行駛在外線車道由徐姓男子（63歲）駕駛的營業貨運曳引車因閃避不及，再往內撞上第一輛事故車，整個橫停在車道上，嚴重影響4線道車流通行，塞車車流約長達2公里。

國道警察第八大隊3點50分獲報派員前往排除，4點7分開放中內線車道通行，17分恢復全線通行，駕駛酒測值皆為零，後續交由善化分隊處理，詳細肇事原因有待釐清。

國道三號田寮交流道今天下午3時許發生3車連環撞，其中一輛曳引車遭撞後橫停在3線車道中間，一度造成大塞車。記者陳玫伶／翻攝
國道三號田寮交流道今天下午3時許發生3車連環撞，其中一輛曳引車遭撞後橫停在3線車道中間，一度造成大塞車。記者陳玫伶／翻攝

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