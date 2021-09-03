疑天雨路滑 國道三號田寮段3車追撞影響4線道通行
正值下班時間，國道三號田寮交流道北上368公里處今天下午3時許發生3車連環撞事故，其中一輛貨運曳引車橫向跨越3線道自撞內側護欄，一度造成4線道封鎖，嚴重影響車流，車速僅20公里以下，國道警察第八大隊表示，現場無人受傷受困，於下午4點17分恢復通行，詳細肇事原因有待釐清。
據了解，蔡姓男子（60歲）駕駛的轎車今天下午3時許行經國道三號田寮段中線車道，疑因天雨路滑，失控撞到蔡姓男子（52歲）行駛在外線車道的棕色轎車，棕色轎車遭撞後往外擦撞護欄。
後方原行駛在外線車道由徐姓男子（63歲）駕駛的營業貨運曳引車因閃避不及，再往內撞上第一輛事故車，整個橫停在車道上，嚴重影響4線道車流通行，塞車車流約長達2公里。
國道警察第八大隊3點50分獲報派員前往排除，4點7分開放中內線車道通行，17分恢復全線通行，駕駛酒測值皆為零，後續交由善化分隊處理，詳細肇事原因有待釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言