竹塘新設洗砂廠　鄉長反擊前縣長質疑坐視不理

彰化縣竹塘鄉竹元村新設砂石洗砂廠，當地居民擔心汙染，向縣政府、鄉公所、鄉民代表投訴，也向前縣長魏明谷陳情。魏明谷質疑村民向縣政府、鄉公所、鄉代會陳情都未獲具體正面的回應，引起鄉長蔡碩任反擊，認為魏明谷「看圖說故事，一竿子打翻一船人」還要魏明谷「好好拚你的縣長提名，卡正氣。」

竹塘鄉竹元村居民在新冠肺炎防疫三級警戒之前，已向縣政府、鄉公所、鄉民代表投訴新設砂石洗砂廠恐造成環境汙染。今天縣政府環保局表示，洗砂廠有兩種汙染源，一是水汙，二是空汙，竹元村洗砂廠已來申請環保審查，環保局依照環境法則判定表，審查申請堆置量2萬8千噸，達不到環保署規定應取得固定汙染源許可的標準，汙水防制的部分將審查。

前縣長魏明谷在個人臉書披露此事，今天表示，竹元村內占地約一公頃土地，已被縣政府核准設立砂石洗砂工廠，陳情居民擔心緊鄰住宅區的洗砂工廠一旦開始運作，機器運作的巨響、塵土飛揚及往返工廠的砂石車，將嚴重影響居住品質、身體健康和交通安全，當地居民找他參加臨時座談會，34名村民當場成立竹塘鄉環境保護協會並推選吳建興擔任會長。

魏明谷指出，廠商在河川採砂，洗砂廠通常就地設置河邊，縮短運輸距離，遠離民居，竹元村這家洗砂廠太貼近一般民居，雖符合土地管制，但仍需檢視是否有其它開發條件限制，他PO文的意思是提醒縣長王惠美，這種容易產生嚴重公害的砂石洗砂場有多項潛在汙染，不能僅由書面審查，而是應該現地會勘，更要全盤考量交通、地方環境等，不要害鄉親吃飯配砂。

竹塘鄉長蔡碩任在個人臉書反擊魏明谷的說法，今天說，疫情嚴峻期間，鄉公所、鄉代會仍處理竹元村新設洗砂廠的事，站在鄉公所的立場，鄉內最好不要設立汙染性的工廠，可是洗砂廠設在都市計畫內工業區，周邊居宅蓋在工業用地上，核發工廠登記證的權責在縣政府，鄉公所和鄉代會努力居間協調，萬一工廠「依法申設」，未來如何處理空汙、水汙和管制交通等問題，並非像前縣長魏明谷所說的「村民陳情，未獲鄉公所、鄉代會具體正面的回應。」

蔡碩任又說，魏明谷當過縣長，應該知道工廠申設程序，「作秀不是這樣做」，發言之前要了解人家做了什麼事、用了多少心，那句「村民陳情，未獲鄉公所、鄉代會具體正面的回應。」對努力那麼久的鄉公所與鄉代會有失公平。