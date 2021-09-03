打疫苗2樣情！第7輪今開打台中搶打AZ、高端無人問津
打疫苗2樣情！唐鳳設計的新冠肺炎公費疫苗預約平台第七輪AZ疫苗今天開打，台中市共11萬3880人預約打AZ，首日到打率高，台中榮總出現排隊人潮，亞洲大學附屬醫院預約60人全數到打，多家診所到打率100%，很多年輕的接種者反映「等不到BNT，又不想打高端，所以認份來打」；中央宣布到9月6日國產高端疫苗開放滿20歲民眾向診所洽詢預約施打，很多診所反映，今天沒有民眾預約高端。
台中診所醫師施勝桓說明，今天診所共24人預約打AZ，全數報到，打率100%，診所從第六輪高端疫苗打完後開放滿20歲民眾洽詢預約施打僅有5人預約，其中2人未到打，今天無人預約。
大台中醫師公會副理事長林釗尚說，今天診所共60人預約打AZ，全數報到，打率100%，診所開放滿20歲民眾洽詢預約施打高端，今天無人預約。
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