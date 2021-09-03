納骨塔施工不停「沒被托夢嗎？」 台中官員：沒用到不會托夢

台中市神岡區崇本堂，今年開始施工增設納骨櫃，市議員羅永珍在市政總質詢指出，5樓施工了一整年，斷斷續續敲敲打打，有人要看塔位、進塔，很複雜又吵雜，詢問民政局長吳世瑋「那些無形的沒跟你托夢嗎？」吳世瑋接著說：「還沒接到托夢，有用到的才會托夢，還沒用到的不會托夢」，讓後面一排局長們大笑。

去年國民黨議員冉齡軒質詢殯葬問題時，就曾詢問民政局長吳世瑋，知不知道人死後「靈魂多久會離開身體」，吳世瑋則先是愣了一下，隨後回答說「我沒往生過我不知道」，今天又回答沒接到靈魂托夢，讓人莞爾。

羅永珍說，崇本堂本來只有1樓到4樓，地理風水很好，一層樓就有4000多個塔位，從今年初施工至今，斷斷續續，一直敲敲打打，現在只剩一部份，希望工程一次到位，詢問民政局長吳世瑋：「無形的沒跟你托夢嗎？」吳接著說：「沒啦，還沒接到托夢。」

吳世瑋說，從去年到今年11月16日，確定增加3700個櫃位，五樓工程就會完工。羅永珍說，希望工程一次完工，從去年施工至今，民眾看塔位、進塔都遇到工班，非常不方便。