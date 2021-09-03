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萬和宮贈普度供品 加碼1000元嘉惠290低收入戶
受到防疫影響，台中市南屯區萬和宮中元普渡縮小規模，未接受信徒贊普與代辦普度，廟方自行辦理擺設300桌供品，今上午將供品轉贈給南屯區290戶低收入戶，廟方加碼1000元，讓受贈的弱勢家庭「好感心」。
萬和宮香火鼎盛，往年會接受信眾委託代辦普度，法會結束後，約6、7成信徒不領回供品，讓廟方轉贈慈善機構，發揮愛心。今年受疫情已響，中元法會不接受委託，由廟方自行籌備。
萬和宮董事長蕭清杰說，今年廟方自行辦理300卓普桌，透過連鎖超商挑選供品，有優質白米、米粉、蘇打餅、葵花油與大燕麥片等，今年供品數量不若往年，無法捐贈給弱勢團體，廟方轉贈給南屯區低收入戶家庭人口較多、經濟較困苦的290戶家庭。
蕭清杰說，今上午開始分送供品，廟方加碼每戶1000元，分享大愛，也希望疫情早日消失。來領取的弱勢家庭點頭致意，直說疫情讓生活變困難，這些食品與善款讓人「好感心」。
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