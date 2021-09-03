萬和宮贈普度供品 加碼1000元嘉惠290低收入戶

受到防疫影響，台中市南屯區萬和宮中元普渡縮小規模，未接受信徒贊普與代辦普度，廟方自行辦理擺設300桌供品，今上午將供品轉贈給南屯區290戶低收入戶，廟方加碼1000元，讓受贈的弱勢家庭「好感心」。

萬和宮香火鼎盛，往年會接受信眾委託代辦普度，法會結束後，約6、7成信徒不領回供品，讓廟方轉贈慈善機構，發揮愛心。今年受疫情已響，中元法會不接受委託，由廟方自行籌備。

萬和宮董事長蕭清杰說，今年廟方自行辦理300卓普桌，透過連鎖超商挑選供品，有優質白米、米粉、蘇打餅、葵花油與大燕麥片等，今年供品數量不若往年，無法捐贈給弱勢團體，廟方轉贈給南屯區低收入戶家庭人口較多、經濟較困苦的290戶家庭。