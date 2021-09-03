快訊

實聯制爭議未解：政府和電信業者誰有操控權？

21萬劑高端打不掉？ 指揮中心開放「免預約直接打」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

萬和宮贈普度供品 加碼1000元嘉惠290低收入戶

聯合報 / 記者洪敬浤／台中即時報導
台中南屯萬和宮今年不代辦普度，廟方今早把自辦300桌普桌的供品，分送給南屯區290戶低收入戶，還加碼每戶1000元。圖／萬和宮提供
台中南屯萬和宮今年不代辦普度，廟方今早把自辦300桌普桌的供品，分送給南屯區290戶低收入戶，還加碼每戶1000元。圖／萬和宮提供

受到防疫影響，台中市南屯區萬和宮中元普渡縮小規模，未接受信徒贊普與代辦普度，廟方自行辦理擺設300桌供品，今上午將供品轉贈給南屯區290戶低收入戶，廟方加碼1000元，讓受贈的弱勢家庭「好感心」。

萬和宮香火鼎盛，往年會接受信眾委託代辦普度，法會結束後，約6、7成信徒不領回供品，讓廟方轉贈慈善機構，發揮愛心。今年受疫情已響，中元法會不接受委託，由廟方自行籌備。

萬和宮董事長蕭清杰說，今年廟方自行辦理300卓普桌，透過連鎖超商挑選供品，有優質白米、米粉、蘇打餅、葵花油與大燕麥片等，今年供品數量不若往年，無法捐贈給弱勢團體，廟方轉贈給南屯區低收入戶家庭人口較多、經濟較困苦的290戶家庭。

蕭清杰說，今上午開始分送供品，廟方加碼每戶1000元，分享大愛，也希望疫情早日消失。來領取的弱勢家庭點頭致意，直說疫情讓生活變困難，這些食品與善款讓人「好感心」。

台中南屯萬和宮今年不代辦普度，廟方今早把自辦300桌普桌的供品，分送給南屯區290戶低收入戶，還加碼每戶1000元。圖／萬和宮提供
台中南屯萬和宮今年不代辦普度，廟方今早把自辦300桌普桌的供品，分送給南屯區290戶低收入戶，還加碼每戶1000元。圖／萬和宮提供

疫情 法會 普度

延伸閱讀

宮廟普度善心物資爆棚 女副所長親送弱勢戶手中

板橋埔墘福德宮愛心贊普物資超壯觀 侯友宜親參拜感謝

北港武德宮普度7千桌 逾兩萬戶獲贈供品寫下普度新頁

基隆中元普度很澎湃 供桌下方「暗藏」2道供品別有用意

相關新聞

鳥嘴潭開發空汙嚴重 南投議長痛批中央製造空汙鴨霸

南投縣烏溪鳥嘴潭人工湖加緊開發，南投縣議員黃世芳今天說，他最近行駛國道六號看到空氣汙染嚴重，疑似是鳥嘴潭開挖大量砂石造成...

生1胎1萬變2萬 台中生育津貼明年起倍增

台中市生育津貼每胎1萬元，已經10年沒有調整。國民黨議員張廖乃綸今早總質詢時，要求台中市長盧秀燕照顧年輕人，調整生育津貼...

納骨塔施工不停「沒被托夢嗎？」 台中官員：沒用到不會托夢

台中市神岡區崇本堂，今年開始施工增設納骨櫃，市議員羅永珍在市政總質詢指出，5樓施工了一整年，斷斷續續敲敲打打，有人要看塔...

萬和宮贈普度供品 加碼1000元嘉惠290低收入戶

受到防疫影響，台中市南屯區萬和宮中元普渡縮小規模，未接受信徒贊普與代辦普度，廟方自行辦理擺設300桌供品，今上午將供品轉...

影／盧秀燕民調上升 國民黨議員吐槽：施政不要飄飄然

台中市長盧秀燕最近民調上升，TVBS民調中心公布六都市長施政滿意度，盧達68%，較上任兩年時的56%，明顯增加12%，排...

台中神岡中山路1720巷將拓寬 打通交通瓶頸

台中市中山路1720巷銜接神岡中山路、大雅和平新路，路寬僅5至6公尺，且交通流量大，上下班尖峰時段經常塞車，加上鄰近缺乏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。