別讓弱勢孤老變疫情孤島 華山急募中秋關懷防疫禮

新冠肺炎疫情衝擊社福捐款，華山基金會今年募得送給弱勢長者的中秋禮品比去年少四成，今天在彰化縣埔心鄉W.D Cafe溫度咖啡館發起「揪團助老」，當場獲得埔心社區發展協會理事長許增鏞、埔心鄉民代表會等善心人士和單位捐贈180份中秋禮品；許增鏞表示，希望拋磚引玉，有更多人關懷弱勢長者。

「一個關懷電話打過去，有的長者很平靜，有的很歡喜，有的哭了…。」華山基金會彰化．台南A．屏東區的區長林秀儀說，5月17日到7月27日防疫升級為第三級警戒，基金會為了不讓長者好像「疫情孤島」，特別加強電話關懷，長者接到社工的關懷電話，無論表現出哪一種反應，都給人揪心的感覺。

林秀儀表示，7月27日防疫警戒降到第二級，社工可以探訪視長者，看見長者很珍惜口罩，用過的口罩清洗後一一晾在屋外，很令人心疼，因此今年中秋禮品著重宣導防疫，有兩盒口罩、3盒肥皂，請長者出門和與人見面時都要戴口罩，肥皂用來勤洗手，3包速食調理包方便長者加熱後食用，兩包燕麥片「顧健康」，都裝在志工縫製的手工袋內，

埔心社區發展協會理事長許增鏞說，防疫期間社福單位收到的捐款和物資都減少，他希望透過今天的「揪團助老」一傳十、十傳百，發揮拋磚引玉的效果，他率先捐贈100份中秋關懷防疫禮，期待未來有更多人和團體響應。

埔心鄉埤腳五通宮主委游博程、埔心女獅子會會長張秀緞分別捐贈50份和10份，埔心鄉民代表詹秀貞和林叔華代表埔心鄉代會捐贈20份，全體與會來賓一起把防疫禮品裝進袋內，高呼「守護老寶貝，一起陪你笑、伴你老。」