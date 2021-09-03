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台中親子館六都最少？盧秀燕：數量會持續倍增

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市議員邱素貞今天在總質詢指出，根據衛生福利部統計，截至2021年6月底，台中市親子館有10處，居6都倒數第一名？台中市社會局長彭懷真說，數量看起來是六都最後，其實是沒有把小托育資源中心放進去。記者喻文玟／攝影
台中市議員邱素貞今天在總質詢指出，根據衛生福利部統計，截至2021年6月底，台中市親子館有10處，居6都倒數第一名？台中市社會局長彭懷真說，數量看起來是六都最後，其實是沒有把小托育資源中心放進去。記者喻文玟／攝影

台中市議員邱素貞今天在總質詢指出，據衛生福利部統計，至2021年6月底，台中市親子館有10處，居6都倒數第一名，要求市府快馬加鞭，迎頭趕上，符合家長期待。台中市社會局長彭懷真說，數量看起來是六都最後，其實是沒有把小托育資源中心放進去。台中市長盧秀燕說，她的政見喊「公托公幼倍增」，計畫不斷修正，台中親子館下個月「不是倍增，是三倍增」，明年四倍增，會一直做，不會因為達標就不做。

邱素貞說，台中10處親子館，分別分布在南屯區、太平區（兩處）、石岡區、大雅區、北區、豐原區、沙鹿區、大里區、大甲區。其中，8處在原台中縣區，台中市只有2區，批建置親子館的腳步過慢與不均。

議員邱素貞、蕭隆澤、陳淑華、謝明源說，六都之中，新北有63座、高雄20座、桃園18座、台北12座、台南11座、台中10座，數量最少，敬陪末座。

邱素貞質疑市長盧秀燕在施政報告中說，2022年台中市要達到17間親子館，她提醒市府，要顧及區域平衡，加快規劃進度，避免政見跳票，讓民眾失望。

台中市社會局長彭懷真表示，南區地已找好了，親子館基地在南區台中高工旁，樹子腳段343、343-3、343-4、343-5地號，現在正向國有財產署辦理土地撥用。

社會局表示，南區親子館預計建物總樓地板面積900平方公尺，規劃設置公托 ，可收托38名嬰幼兒、包含親子館和青少年服務中心，該案經費共計4991萬6,622元，中央核定補助經費2000萬，委託規劃設計監造技術服務已在8月底決標，預計2025年底竣工。

台中市長盧秀燕強調，公托、公幼、親子館倍增，我不會因為達標就不做，現在也不是倍增，政見都兌現，朝三倍增邁進，明年四倍增，會一直做，這是我的承諾。

親子 台中市 邱素貞

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