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疫情趨緩中捷運量回升 8月較7月成長一倍

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
國內本土疫情趨緩，帶動大眾運輸運量回升，台中捷運綠線8月平均日運量達到1萬1688人次，較7月成長101.21％，其中假日平均日運量1萬1158人次，成長幅度高達145.55％。圖／中捷提供
國內本土疫情趨緩，帶動大眾運輸運量回升，台中捷運綠線8月平均日運量達到1萬1688人次，較7月成長101.21％，其中假日平均日運量1萬1158人次，成長幅度高達145.55％。圖／中捷提供

國內本土疫情趨緩，帶動大眾運輸運量回升，台中捷運綠線8月平均日運量達到1萬1688人次，較7月成長101.21％，其中，假日平均日運量1萬1158人次，成長幅度高達145.55％。中捷公司今表示，9月1日已加開班次滿足旅客需求，並推出捷粉回饋專案，每月搭乘40次以上可享現金回饋，最高回饋30％，幫通勤及學生族省荷包。

疫情警戒降為二級後，各公共場域及活動逐步解封，民眾生活恢復正常，加上適逢暑假期間，親子、學生結伴出遊，捷運綠線8月運量倍增，平均日運量為1萬1688人次，較7月成長101.21％；平日平均日運量1萬1905人次，較7月成長88.16％；假日平均日運量1萬1158人次，成長幅度高達145.55％。

中捷公司分析，疫情除影響整體運量，各車站運量也出現變化，三級警戒期間，捷運高鐵台中站運量排名從第1名下滑至第2名，市政府站則上升至第1名，隨著高鐵運量回升，捷運高鐵台中站運量8月重回第1名。

配合運量成長及學校開學，捷運綠線已自9月1日加開班次，平日尖峰時段班距6分30秒、離峰時段班距9分鐘，假日班距10分鐘，總計平日增加36班次，假日增加32班次，未來將持續觀察運量變化，適時調整班距。

9月1日起推出「捷粉回饋專案」，每月搭乘中捷40到49次，次月回饋搭乘金額的20％；每月搭乘50到59次，隔月回饋25％；每月搭乘超過60次，最高回饋30％，相當於打7折。

中捷公司說，若上班族每天搭乘2次，每月累計搭乘44次，以票價25元計算，車資合計1100元，可回饋220元，隔月4日後持電子票證至車站加值售票機或票卡查詢機靠卡，回饋金即存入電子票證中。旅客可下載中捷APP並綁定使用的電子票證卡號，隨時查詢搭乘次數及回饋金額。

台中捷運 疫情 高鐵

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