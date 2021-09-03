台中神岡中山路1720巷將拓寬 打通交通瓶頸

台中市中山路1720巷銜接神岡中山路、大雅和平新路，路寬僅5至6公尺，且交通流量大，上下班尖峰時段經常塞車，加上鄰近缺乏停車場，居民將車停在路邊，會車困難，地方盼道路能儘速拓寬。立委楊瓊瓔及台中市議員羅永珍爭取，台中市政府優先納入提報營建署111年度生活圈道路交通系統建設計畫經費補助，工程路段長約900公尺，規劃拓寬為10公尺寬，工程經費初估約需6000萬元。

台中市新建工程處表示，神岡區中山路1720巷道路計畫拓寬，由圳岸路圳陽橋前至中山路，目前路寬僅5至6公尺，又為雙向單混合車道，會車困難，且無相關交通安全設施而有安全疑慮。計畫往西側大社支線道路拓寬為10公尺，長度900公尺，工程總經費約6000萬元，紓解中山路1720巷道路車流及改善壅塞，更減少交通事故問題，並可促進地方經濟繁榮發展。

台中市新建工程處強調，建設局積極向中央爭取經費補助將道路拓寬為10公尺，以提升用路安全並疏解神岡圳前里、圳堵里、山皮里、神岡里、新庄里等五里生活圈地區的交通瓶頸。

楊瓊瓔表示，中山路1720巷道路拓寬改善工程完工後，設置雙向各1車道，解決會車問題，並重新銑刨加鋪瀝青混凝土路面、新設LED路燈，並將管線、人手孔蓋及電桿下地，讓中山路1720巷這條通勤族及地方居民高度使用的重要道路暢通，不僅可紓解車流量，拓寬後的道路變得寬敞舒適又平穩，對於行車安全提升也有相當助益。

羅永珍說，中山路1720巷從原本5至6公尺寬拓寬為10公尺，除方便居民通行外，更讓救護車與消防車救災車輛可順利進入，感謝楊瓊瓔委員居中協調，建設局及農水署台中管理處的配合，讓居民能有順暢的道路。