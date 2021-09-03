台中生育津貼單胎1萬10年未調整 市府加碼變2萬

台中市長盧秀燕今天指出，台中市生育津貼單胎新台幣1萬元的額度，10年未調整。自111年度起將加碼，市府將加碼增至2萬元，將有逾1.8萬名嬰兒受惠。

台中市議會今天召開市政總質詢，中國國民黨籍市議員張廖乃綸關心生育津貼議題，她說，台中市目前生育津貼補助單胎1萬元，這項早年曾是針對弱勢家庭給予生育津貼補助，因應趨勢，現已變成鼓勵生育的福利，建議市府應超前部署，調整生育補助額度。

盧秀燕表示，台中市生育津貼單胎1萬元的額度，10年沒有調整，目前財政逐漸改善，為減輕市民育兒成本及照顧負擔，自111年度將加碼生育津貼，市民生育兒女1胎將從原先補助1萬元，增加至2萬元，受惠嬰兒預計1.8萬到1.9萬人。

台中市社會局指出，為鼓勵市民生育，營造願生、樂養環境，台中從民國100年起實施「台中市生育津貼發放作業」；103年起提高補助金額，由原本的每胎1萬元津貼，調整為單胎1萬元、雙胞胎3萬元；111年生育津貼將加碼為每胎2萬元，雙胞胎4萬元。