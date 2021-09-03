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鳥嘴潭開發空汙嚴重 南投議長痛批中央製造空汙鴨霸
南投縣烏溪鳥嘴潭人工湖加緊開發，南投縣議員黃世芳今天說，他最近行駛國道六號看到空氣汙染嚴重，疑似是鳥嘴潭開挖大量砂石造成揚塵。環保局長方信雄也表示，已經兩度依違法空汙法開罰施工單位。議長何勝豐痛批中央「鴨霸」挖人工湖取水，卻留給南投空汙要求重罰，水利署再不改善就勒令停工。
黃世芳說，南投縣受地形影響，空氣擴散條件不佳，他今天開車從埔里到南投，在國道六號上看到上空灰濛濛，空氣品質堪憂，希望議會能注意空汙嚴重問題，以免影響南投觀光和生活品質。
草屯鎮鳥嘴潭人工湖工程去年11月起砂石陸續外運，環保局要求施工單位落實植被及揚塵覆蓋，同時施設上百個微型感測器及監視器，從工區到周邊道路全面監控空氣品質。由稽查員到場了解，如果發現揚塵或空汙嚴重，會要求業者立刻改善。
方信雄說，去年至今針對空汙開罰二次，罰款10萬元起、最高可罰100萬元。議長何勝豐則質疑，鳥嘴潭開施工現場堆積大量砂石，是否還設置砂石場？方信雄表示，施工單位確實曾申請設置，但環保局依法不准設置。
何勝豐說，鳥嘴潭開發取水供應其他縣市，但中央承諾回饋南投和防治汙染都沒做到，南投人申請在烏溪設置砂石場中央不同意，中央自己的工程卻想要設置砂石場，他痛批中央作法「鴨霸」，環保局應要求水利署和施工單位依照相關法令落實汙染防治，如果違反空汙法就重罰100萬元，再不改善就勒令停工，看水利署是否真的無法改善汙染問題？議會也將組專案小組，追查改善進度。
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