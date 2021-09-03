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台中國際動畫影展10月登場 首波9部放映片單曝光

中央社 / 台中3日電

「2021台中國際動畫影展」10月8日至10月13日登場，台中市新聞局今天公布影展首波9部片單，選映橫跨不同時空、遍及全球4大洲的動畫電影，包括最新發行、在台灣首映之作。

「2021台中國際動畫影展」將從10月8日起至10月13日在新時代凱擘影城登場，台中市新聞局表示，配合影展年度主題「維度－空間」，今年選映作品題材多元，包含女權奮力發聲、藝術風格強烈、揭露獨裁黑暗歷史情境等，也反映國際近年創作趨勢。

新聞局指出，公布的首波9部片單中，分別是亞洲首映的阿根廷「長腳怪傳說」、台灣首映的英國「雲端殺機」、俄羅斯「鐵幕下的童年」、巴西「黎明之前的黑暗英雄」等。

台中市影視發展基金會執行長林筱淇表示，今年片單中有多部入圍安錫國際動畫影展的新作，包括帶有科幻及驚悚色彩的「雲端殺機」及充滿奇幻類型的「怪奇獸樂園」。

也有聚焦女性成長的電影，例如來自南韓的「薩滿女巫」，描述身為巫師的主角，同時也是一名母親，劇情以家族衝突來表現女性在傳統與現實中的掙扎。

「2021台中國際動畫影展」10月熱鬧登場，新聞局指出，9月25日將搶先舉辦「TIAF戶外大影院」，當日下午有動畫體驗闖關活動，晚上於圓滿戶外劇場放映經典動畫電影「獅子王」及搭配歌舞表演。

新聞局表示，活動中並將致贈小禮物，歡迎大小朋友一同參與。

動畫 電影 台中市

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