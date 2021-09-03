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生1胎1萬變2萬 台中生育津貼明年起倍增

聯合報 / 記者洪敬浤／台中即時報導
台中市議員張廖乃綸（右起）、張瀞分今天總質詢，建議台中市生育津貼應增加。台中市長盧秀燕說，市府明年度預算已編列，生育津貼自明年起每胎1萬將倍增為2萬元。記者洪敬浤／攝影
台中市議員張廖乃綸（右起）、張瀞分今天總質詢，建議台中市生育津貼應增加。台中市長盧秀燕說，市府明年度預算已編列，生育津貼自明年起每胎1萬將倍增為2萬元。記者洪敬浤／攝影

台中市生育津貼每胎1萬元，已經10年沒有調整。國民黨議員張廖乃綸今早總質詢時，要求台中市長盧秀燕照顧年輕人，調整生育津貼額度。台中市長盧秀燕說，年輕人養兒育女很辛苦，市府財政略有好轉，明年將增加預算，生育津貼每胎1萬變成2萬元。

盧秀燕說，年輕人養兒育女辛苦，為鼓勵勇敢生育，台中市生育津貼10年前每胎1萬元，但過去10年財政辛苦沒有調整，近兩年台中財政逐漸好轉，只要財政寬裕，她最先考慮就是年輕人以及下一代。

盧秀燕說，市府明年度預算已經編列，10年來沒調整的生育津貼，明年起將要倍增，每胎1萬增加為2萬，以目前每年出生人數1.8萬至1.9萬人，將有近2萬名胎兒受惠。

台中市市政會議昨天通過111年度總預算案，歲出預算1515.16億元，歲入預算總額為1419.16億元，歲出預算總額為1515.16億元，短差96億元舉債支應，將送議會審議。

市府強調，明年進入大規模建設期，綠美圖、台中國際會展中心硬體預計明年底完工，台中巨蛋、水湳轉運中心等已將推動，另生育津貼倍增、到宅坐月子津貼也會升級。

生育 台中市 盧秀燕

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