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不無小補 明年台中生育津貼擬加碼到2萬

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市政府規劃明年生育津貼單胎增加到2萬。圖／台中市政府提供
台中市政府規劃明年生育津貼單胎增加到2萬。圖／台中市政府提供

台中市政府今召開市政會議，通過111年度總預算暨附屬單位預算案，歲出預算共編列2316.72億元，市府指出，支出增加，繼續建設，但舉債再降2.86億，副市長黃國榮表示，台中財政持續優化，且市政腳步不停歇，為減輕市民育兒成本，明年市民生育兒女一胎將從原補助1萬元，加碼至單胎2萬元。

黃國榮指出，明年社會福利持續，台中更將進入大規模建設時期，因此預算額度較多，包括綠美圖、台中國際會展中心硬體建設預計明年底完工，其他包括台中巨蛋、水湳轉運中心、市政路延伸、建國北路道路拓寬、東豐生活圈快速道路等將陸續推動。

主計處長林淑勤指出，111年歲入預算總額為1419.16億元，歲出預算總額為1515.16億元，歲入歲出差短96億元，舉債較今年減2.86億元；另附屬單位預算案支出規模801.56億元，較110年度增加34.54億元，主要是新設軌道建設發展基金推動捷運藍線建設計畫。

研考會主委吳皇昇說，市府「公托、公幼、親子館倍增計畫」，明年預計達17間親子館、50處公托及270班公幼。另持續推長照10年計畫(2.0)，老人健保補助及假牙補助。

鼓勵民眾搭乘大眾運輸，持續推動「市民限定雙十公車政策」推出公車轉捷運優惠方案，更加速啟動iBike倍增計畫，明年致力達成iBike2.0站點1000站之目標。

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