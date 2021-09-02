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影／盧秀燕不吐不快 爆議員爭利「可憐公務員卻被查辦」

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕不吐不快，為公務員講話，不少公務員表示感動！。記者陳秋雲／攝影
台中市長盧秀燕不吐不快，為公務員講話，不少公務員表示感動！。記者陳秋雲／攝影

台中市盧秀燕今在議事堂回覆市議員有關自辦重劃議題，她有感而發說，當了市長兩年半，坐看議員質詢，看到有些議員講得義正詞嚴，但各說各話、爭權奪利，可憐的是公務員要被查要被辦，有人賺錢但公務員卻可憐，她強調，有違失就檢舉、就查辦，但要求不誣衊公務員，不要以為市府就該幫人家追逐利益。盧秀燕一席話，讓不少公務員有感叫好!

市議員徐瑄灃今在議會總質詢表示，市府杜絕自辦重劃審查違失，從法制化開始，提議訂立「台中市自辦市地重劃作業自治條例」，市地重劃以公辦為原則，自辦為例外。

徐瑄灃質詢地政局長吳存金，她說與地政人員無私怨嫌隙，不會挾怨報復。她播放前議員質詢市地重劃缺失的影片，累積多年來的缺失，包括神岡大夫第重劃、北屯單元13重劃、東勢下新庄重劃與潭子弘富重劃等案的弊端，包括重劃範圍未經審核、座談會未經審核、未釐清重劃區公共設施驗收交接及保固責任....等嚴重違失。徐瑄灃要求市府不要一味推拖，今天市府不改革，明天民眾就會用選票改革你。

盧秀燕回應：說白了，利之所在，爭議之所在。她說，當了兩年半市長，坐在這裡（議事堂），幾個議員在這邊各說各話，爭奪利益，結果公務人員多可憐，要被告、要被罵、要被監察糾正、還要被政風辦，她嗆「如果有違失，就檢舉，就辦！」但是不要隨便誣衊公務人員！

盧秀燕說，有人在賺錢，結果是公務員被告。有些人每天講得義正詞嚴，覺得市府好像應該幫他們追逐利益...誰幫公務人員講講話呢？徐瑄灃此時說，市府要依法審查、依法行政，像市長說的有違失就辦！就懲處。

公務員 盧秀燕 台中市

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