鎮長參選南投縣長 綠要協調、藍樂見有不同聲音

南投縣集集鎮長陳紀衡，有意代表民進黨參選南投縣長。民進黨南投縣黨部主委羅美玲說，沒想到陳紀衡有意參選縣長，會找機會和陳紀衡討論，尊重他的意見，但黨內更要團結。國民黨縣黨部主委林儒彬說，樂於見到民進黨有不同聲音，會觀察綠營動向，適時調整選戰策略。

下屆南投縣長選舉，被稱為「女人的戰爭」，國民黨有立委馬文君、許淑華、南投市長宋懷琳爭取出線；綠營雖未正式提名，但總統蔡英文去年就點名行政院中部服務中心執行長蔡培慧，一般認為不論藍綠最後誰勝出，南投明年都將出現首位女縣長。

陳紀衡出身綠黨，去年加入民進黨，他表態參選爭取代表民進黨參選下屆南投縣長，地方都很意外。民進黨縣黨部主委、立委羅美玲說，之前陳紀衡有稍為提過一下，但站在黨的立場，直接力勸他先去選縣議員，很驚訝他掛出「鎮長選縣長」的競選招牌，會和陳紀衡溝通討論，站在黨的立場，會尊重每位黨員的權益，但希望黨內能夠團爺一致。

蔡培慧則說，致力於「南投升級」，台灣是民主國家，人人都能自由表達公共參與的意願，但民進黨一定要團結，並尊重黨內提名機制。

國民黨南投縣議會黨團決定10月中旬舉辦電話民調，決定由誰代表國民黨參選縣長。林儒彬說，尊重民進黨的提名機制，國民黨要專注選務，推出最好的人選。陳紀衡擔任兩屆集集鎮長，樂於看到民進黨內有來自基層不同的聲音，這對民主政治是好事。