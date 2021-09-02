紓解溪頭假日車潮有解了！投151乙線今完工通車

前往溪頭風景區的龐大車流量，常常造成縣151公路鹿谷段的大塞車，鹿谷鄉公所兩年前以原靖山農地辦理拓寬，提升為縣151乙線後，上午終於正式完工通車，縣長林明溱以興奮地的心情指出，經過6年多的規劃爭取，好不容易在任內打通濁水溪線的觀光動線。

林明溱說，這條道路是鹿谷鄉民長久以來的期盼，自2015年提出計畫，經過6年多時間規劃努力爭取，歷經路線變更、用地取得、經費爭取等階段，要特別感謝縣籍立委與各界協助，還有公路總局支持這項生活圈道路改善計畫，共補助1.3億元工程經費，才讓此道路拓寬工程能順利完成。

縣府工務處指出，拓寬原來的靖山農路（開基地王廟線）提升為縣道151乙線，道路全長1473公尺，起點由鹿谷鄉中正路2段開始連接至139線仁愛路上，原本路寬由原本3.1至4公尺米拓寬至9公尺，再從鹿谷瑞田村接139線，之後可連接至國道3號，預計可發揮疏解車流功能，改善民眾遊客多年的塞車之苦。

林明溱並指出，溪頭、妖怪村、杉林溪及鳳凰谷鳥園是國人最愛去的自然森林園區及景點，每年超過吸引200萬人次到訪，每逢假日車潮湧入導致延溪公路壅塞，車陣經常綿延數公里，超量的各式車輛負荷，不但嚴重影響在地鄉親生活交通，也讓鹿谷鄉民更要忍受廢氣及噪音的污染。