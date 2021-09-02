彰縣末端3筆保安林 1筆可能解編2筆清垃圾和造林

台灣西海岸廣建水泥堤防及堆置消波塊，保安林地內陸常被偷倒廢棄物，彰化縣芳苑鄉和大城鄉有3筆防風林地，面臨解編與否的兩難困境，林務局和南投林管理處今天下午邀集5所大學、兩鄉公所、4個村辦公室和地方社團廣思廣益，傾向芳苑鄉漢寶村保安林地解編，王功村保安林地由縣政府加強防制濫倒垃圾，林務局管理的芳苑鄉與大城鄉交界保安林地因地盤下陷，未來要加強造林。

彰化縣芳苑鄉和大城鄉的海岸保安林地，目前委託嘉義大學研究，今天提出分析報告，林務局和南投林管處邀請相關單位到場，探討芳苑境內保安林的經營管理，希望在兼顧環境保安的基礎下，使保安林能發揮森林的多目標利用。

芳苑鄉與大城鄉保安林地編號分別是1707號、1709號、1711號，土地管理單位財政部國有財產署、彰化縣政府、芳苑鄉與大城鄉公所，各自陳述保安林現況經營的難處，嘉義大學、中興大學、屏東科大、雲林科大、虎尾科大和靜宜大學的專家學者也各自提出意見。

屏東科技大學森林系教授陳朝圳指出，1707號保安林依現況勘查，已無立木存在，已形成魚池及灘地，且保安林沿海海提呈現狹長型分佈，如要發揮保安林的效果必須恢復造林，但當地環境已形成魚池，恢復所需投入成本相對較高，他建議依森林法第25條的保安林件解除審議標準第2條第1款第3項，依照自然現象的地理環境變動，當保安林遭破壞無法恢復營林時，「進行解決」。

與會律師甘龍強也說，1707號保安林已無樹木存在，海堤有防風沙功能外，魚塭可能也有此功能，建議考慮是否依保安林解除審議標準第2條第1項第7款解編。討論後，大多數學者專家認為1709及1711號保安林林相良好，支持保留，但1707號多支持解編或調整範圍。

環境居民與保育人士憂心保安林解編後，開發限制低，擔心人工建設布滿海岸，包括海岸風機可能林立，對候鳥造成一定的威脅，希望1707號保安林暫時不要解編，若要解編，應先訂定管理政策，擬訂配套措施和施行方法，可規畫濕地保護區的方式研議解決對策，適時對養殖產業給予輔導，朝友善魚塭方向經營，

經過討論，1707號保安林傾向解編，1707號位在王功村的保安林因被傾倒廢棄物和蚵殼，交由管理單位彰化縣政府清除並加強防制濫倒垃圾，林務局管理的芳苑鄉與大城鄉交界1709保安林地因地盤下陷，未來要加強造林。