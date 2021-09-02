身障收容人聞母車禍截肢陷困頓 南投看守所協助度難關
南投看守所收容人阿欽（化名）為重度聽障並罹患精神疾病，今年初母親車禍截肢，加上疫情家中經濟雪上加霜，導致阿欽情緒低落，半夜輾轉難眠，影響其他同房睡眠。社工師筆談交流，知道阿欽家中遭遇困境，看守所致贈阿欽父母慰問金、並教導家屬截肢護理衛教，讓阿欽能安心服刑。
阿欽透露，父親一直照顧他，讓他不用為生活煩惱，就算他到看守所服刑，父親也每周會面，但上次見面父親一改常態，要他戒菸、花費要節省些，他才瞭解母親車禍截肢，對全家造成很大衝擊，他也想到過去都是父母照顧他，他卻從未回報父母，深感自責與愧疚才難以入眠。
看守所為了讓收容人安心，疫情期間提出家庭紓困協助，經由社工師協助，得知阿欽父母年紀大自行生活，最近較少看到媽媽來，原來是車禍截肢。所方評估後，派人到阿欽家關懷及致贈慰問金，衛生科長講解家屬截肢照護衛教及量測血壓，役男協助家中清潔與消毒。
南投看守所表示，收容人在現實處境上不便，尤其疫情期間，各行業都受到疫情衝擊減少收入，也讓收容人心情受影響。因此所方幫收容人解決家庭問題，看到阿欽因為父母年紀大、受傷，能夠自我反省，期待他回到社會後，努力工作，擔起照顧家人的責任，讓父母安心。
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