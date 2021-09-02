清水溪頭路便橋龜裂 議員促農路橋梁納年度普查檢測

台中市清水區溪頭路是高美地區重要的農路，民眾反應47號附近的便橋年久失修，橋面下方鋼筋裸露，市議員楊典忠接到反應到場會勘發現橋下處處斑駁龜裂，車輛行經恐有崩塌之虞，他要求市府盡速修復，建設局養工處第三工務大隊長蘇佳禾表示，將錄案提報辦理。

民眾許先生表示，高東里溪頭路47號前方道路，跨越灌溉溝渠的橋下發現大面積的龜裂情形，橋梁僅兩側支撐，橋面龜裂日益嚴重，附近民眾擔心恐會有坍塌之虞，屆時民眾進出必定會受到影響。

市議員楊典忠今天勘查後表示，清水區溪頭路為高美地區東西向重要道路，該區域都是農業區農田，當道路遇到綿密的灌溉溝渠都需要橋梁，許多橋梁設置已久，建議市府應該納入市府年度橋梁普查檢測，對於溪頭路47號前道路橋梁應儘速進行養護修繕。