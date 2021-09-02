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影／民進黨議員批防疫捐款流向 盧秀燕：歡迎查帳！

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員林德宇質疑市府運用防疫捐款流向，市長盧秀燕表示歡迎查帳。記者陳秋雲／攝影
台中市議員林德宇質疑市府運用防疫捐款流向，市長盧秀燕表示歡迎查帳。記者陳秋雲／攝影

台中市政府約收到1億1267萬3700元的防疫捐款。民進黨議員今聯合質詢指出，市府捨社會局既有的捐款管理委員會機制，難道要規避內部稽核及外部監督，且有黑箱分配疑慮，要求攤在陽光下供大眾檢視。市長盧秀燕表示，衛福部的賑災專戶也如此，再公布收支徵信，防疫不捐給衛生局，難道要捐給運動局？歡迎議員查帳。

議員林德宇問，今年疫情期間，台中市總共收到多少防疫捐款？衛生局長曾梓展說明，截至8月24日為止，市府總共收到1億1267萬3700元的捐款，已經預定支出的則有3447萬8599元。

林德宇表示，過去遇地震、風災、水災等緊急事件，只要是用在防災緊急應變的民間捐款，都由社會局的救助金專戶處理，但這次用於防疫應變的捐款卻由衛生局主政。市府社會救助金專戶設管理委員會，防疫捐款繞過既有機制，難道是規避監督嗎？

林德宇指出，目前網站僅公布捐款收入，沒有公布支出。他表示，1億1267萬3700元的捐款中，有1495萬元指定購買行動快篩車、快篩試劑等相關用途，60萬5200元指定作為往生確診者喪葬相關費用，571萬元指定購買酒精、防護衣等相關物資，剩下的9140萬8500元究竟如何分配使用？

市長盧秀燕說，防疫捐款網站公開，政府任何公款支出都經主計及審計單位，歡迎議員查帳。她舉例，台中市民注射疫苗後死亡，不論後續判定結果為何，市府都會發放2萬元，這筆錢就會從防疫捐款支出。盧秀燕說，各局處在防疫工作上有需要支出的項目，只要寫個公文就可以申請捐款。

盧秀燕稍後回應國民黨議員相關質詢，指出涉及醫療救災有專戶，防疫捐給衛生局是理所然，否則難道要捐到運動局嗎？大家上衛福部賑災專戶查詢，此專戶也沒有委員會，只要明列支出，公開徵信，她認為議員應該了解再指責，市府沒有所謂的黑箱，否則對防疫人員的辛苦不公平。

捐款 衛生局 盧秀燕

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